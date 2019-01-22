Akıllı telefonların NFC özelliğini kullanan bu küçük icatla kablosuz bağlantı şifrenizi paylaşmanız gerekmeyecek.

Apple için tasarladığı işlevsel aksesuarlarla biline Ten One Design, yine Apple'a özel enteresan bir cihazla daha karşımıza çıkıyor. Kablosuz ağa bağlanmak isterken SSID veya şifreye ihtiyaç duymadan, telefonunuzu küçük bir dokunuşla ağa bağlayabileceğiniz ilginç bir ürün geliyor; adı WiFi Porter.

WiFi Porter, çalışmak için hiçbir şekilde bataryaya veya şarja ihtiyaç duymuyor. Ürünün NFC modelinin yanında bir de QR tarayıcılı versiyonu bulunuyor. Ürünlerin ön sipariş fiyatı ise 39.95 dolar ve 59.95 dolar olarak belirlendi.

Tüm bu işlevselliğine rağmen, 'Sizin WiFi şifresi neydi?' diye sorulmaması için bu cihaza 39 dolar vermek isteyen biri olur mu bilemiyoruz. Ancak farklı bir kullanım alanı mümkün olabilir: Kafelerde, restoranlarda hem masada dekoratif duran hem de çalışanlara Wi-Fi şifresi sormadan küçük bir dokunuşla bağlanabileceğiniz bir WiFi Porter oldukça kullanışlı olabilirdi.