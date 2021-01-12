Sağlık Bakanlığı, aşılama sürecine ilişkin son hazırlıklarını tamamlıyor. Bu bağlamda yeni bir uygulama yayınlayan bakanlık, aşılama sürecinin hızlı ve hatasız bir şekilde yönetilmesini sağlayacak. "Aşıla" isimli bu mobil uygulama, sadece doktorlar tarafından kullanılacak.

Koronavirüs salgınıyla ilgili yaşanan son gelişmeler, Türkiye'deki aşılama sürecinin birkaç gün içerisinde başlayacağını gözler önüne seriyor. Sinovac isimli şirket tarafından geliştirilen CoronaVac isimli aşının 3 milyon dozu artık Türkiye'de ve önce sağlık çalışanları olmak üzere toplu bir şekilde uygulanmaya başlayacak. Bu konuyla ilgili yeni bir gelişmeye imza atan Sağlık Bakanlığı, aşılama sürecini kolay yönetebilmek adına yeni bir uygulama yayınladı.

Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması, "Aşıla" olarak isimlendiriliyor. Tıpkı Hayat Eve Sığar gibi bir mobil uygulama olarak karşımıza çıkan Aşıla, vatandaşlardan ziyade doktorların işine yarayacak. Uygulama üzerinden bir vatandaşın aşıya uygunluğunu sorgulayacak olan doktor, vatandaşın vereceği bir karekod ile onay yaptıktan sonra da aşılamayı gerçekleştirecek. Böylelik aşılama süreci hızlandırılmış ve daha güvenli bir hale getirilmiş olacak.

Aşıla, özel bir internet sitesi üzerinden indirilebilecek

Hayat Eve Sığar isimli mobil uygulama, Google Play Store ve App Store aracılığıyla kullanıma sunulmuştu. Aşıla uygulamasında ise böyle bir şey olmayacak. Sağlık Bakanlığı, bir internet sitesi üzerinden bu uygulamanın indirme bağlantısını veriyor. iOS, Android ve Huawei platformlarına özel olarak sunulan dosyalar, telefonun bu uygulamayı çalıştırmasını sağlıyor.

Burada bulunan internet sitesi aracılığıyla indirilebilecek olan uygulamanın yüklenebilmesi için bazı özel ayarların yapılması gerekiyor. Bu ayarların nasıl olması gerektiğini tek tek anlatan yetkililer, böylelikle doktorların Aşıla'yı hızlıca kullanabilmesini sağlayacak. Ancak az önce de belirtmiş olduğumuz gibi bu uygulama, vatandaşlar için geliştirilmedi. Uygulama, sadece doktorlar tarafından kullanılacak.

Peki vatandaşlar ne yapacak? Aşılama süreci vatandaşlar için nasıl yürütülecek?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklamalara göre vatandaşlar, aşı uygunluklarını iki farklı şekilde öğrenebilecekler. Bunlardan bir tanesi, e-Nabız sistemi. Vatandaşlar, doğrudan ya da e-Devlet üzerinden erişebilecekleri e-Nabız sistemi üzerinden aşı olup olmayacaklarını görüntüleyebilecekler. Ayrıca "Aşıla" yazıp "2023" koduna atılacak olan kısa mesaj da aynı sorunun cevabının alınmasını sağlayacak.

Aşı olmak için onay alacak vatandaşlarla ilgili de konuşan Memişoğlu, sürecin tamamen randevu usulüyle ilerleyeceğini söylüyor. Vatandaşlar ile iletişime geçilerek randevu gün, saat ve yerinin belirleneceğini ifade eden profesör, sağlık kuruluşuna gidemeyen vatandaşlara da devletin gideceğini, aşılamayı vatandaşın evinde yapacağını söyledi.