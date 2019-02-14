Telefon Üreticileri, Sızıntılarla Eskisi Kadar Savaşmıyor

Akıllı telefon endüstrisinin ulaştığı büyüklük, üreticilerin yeni cihazları hakkındaki bilgilerin gizli kalmasını zorlaştırdı. Yaşanan zorluklara ek olarak Evan Blass (evleaks) gibi sızıntı uzmanlarının da sayısının artması, akıllı telefon üreticilerini yıldırmışa benziyor.

Akıllı telefonların üreticileri, her ne kadar önlem alsa da artık bilgileri gizli tutmak oldukça zor. Sızıntı uzmanlarının lansmandan önce hazırlanması gereken internet sayfaları, cihazları belli testlerden geçiren test merkezleri, lansmanla eş zamanlı olarak satışa başlayacak perakendeciler gibi kaynaklarının sayısının artması, sızıntıların artık engellenemez bir hal almasına yol açtı.

Resmi açıklamalara göre 20 Şubat'ta tanıtılacak ve 8 Mart'ta ilk teslimatları yapılacak Samsung Galaxy S10, sızıntılardan nasibini alan cihazların başında geliyor. Daha tanıtılmasına 6 gün olan cihazın neredeyse tüm özelliklerini önceden biliyoruz.

Samsung'un lansmanından birkaç gün sonra Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak LG G8 ThinQ için de benzer bir durum geçerli. Ekranı doğru şekilde titreştirerek hoparlör olarak kullanmayı sağlayan Crystal Sound OLED ekrana sahip olacak cihaz, yüz tanıma sistemi için 3 boyutlu tarama yapabilen bir ön kameraya sahip olacak. G8 ThinQ'nun bu özelliklerinin LG tarafından açıklanması, şirketin sızıntılarla savaşmaktan vazgeçen ilk firma olduğu anlamına geliyor.

Vivo gibi bazı şirketler de sızıntı uzmanlarına mahal vermeden, tanıtacakları cihazların fotoğraflarını önceden bizlerle paylaşıyor. Yapılan bu paylaşımlar, hem kullanıcıların daha çok ilgisini çekiyor, hem de cihazın sürekli gündemde kalmasını sağlıyor.

Şirketlerin sızıntılarla eskisi kadar mücadele etmemesi, lansmanların da büyüsünü kaybetmesine yol açabilir. Önümüzdeki günlerde yapılacak lansmanlarda şirket CEO'larının daha önceden öğrendiğimiz özellikleri okuyor olması, bizlerin heyecanını azaltabilir. Teknoloji devlerinin bundan sonraki süreçte sızıntılara karşı nasıl bir tavır alacağını hep birlikte göreceğiz.