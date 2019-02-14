  • Telefon Üreticileri, Sızıntılarla Eskisi Kadar Savaşmıyor

Sızıntılardan Bıkan Akıllı Telefon Üreticileri, Artık Bunlara Takmamaya Başladı

2 dk okuma süresi
17
2
1
1
0
Akıllı telefon endüstrisinin ulaştığı büyüklük, üreticilerin yeni cihazları hakkındaki bilgilerin gizli kalmasını zorlaştırdı. Yaşanan zorluklara ek olarak Evan Blass (evleaks) gibi sızıntı uzmanlarının da sayısının artması, akıllı telefon üreticilerini yıldırmışa benziyor.

Akıllı telefonların üreticileri, her ne kadar önlem alsa da artık bilgileri gizli tutmak oldukça zor. Sızıntı uzmanlarının lansmandan önce hazırlanması gereken internet sayfaları, cihazları belli testlerden geçiren test merkezleri, lansmanla eş zamanlı olarak satışa başlayacak perakendeciler gibi kaynaklarının sayısının artması, sızıntıların artık engellenemez bir hal almasına yol açtı.

Resmi açıklamalara göre 20 Şubat'ta tanıtılacak ve 8 Mart'ta ilk teslimatları yapılacak Samsung Galaxy S10, sızıntılardan nasibini alan cihazların başında geliyor. Daha tanıtılmasına 6 gün olan cihazın neredeyse tüm özelliklerini önceden biliyoruz. 
İLGİLİ HABER

Xiaomi Mi 9'un Görüntüsü Ve Teknik Detayları Sızdırıldı

Samsung'un lansmanından birkaç gün sonra Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak LG G8 ThinQ için de benzer bir durum geçerli. Ekranı doğru şekilde titreştirerek hoparlör olarak kullanmayı sağlayan Crystal Sound OLED ekrana sahip olacak cihaz, yüz tanıma sistemi için 3 boyutlu tarama yapabilen bir ön kameraya sahip olacak. G8 ThinQ'nun bu özelliklerinin LG tarafından açıklanması, şirketin sızıntılarla savaşmaktan vazgeçen ilk firma olduğu anlamına geliyor.

Vivo gibi bazı şirketler de sızıntı uzmanlarına mahal vermeden, tanıtacakları cihazların fotoğraflarını önceden bizlerle paylaşıyor. Yapılan bu paylaşımlar, hem kullanıcıların daha çok ilgisini çekiyor, hem de cihazın sürekli gündemde kalmasını sağlıyor.
İLGİLİ HABER

Asus Zenfone 6'dan İki Yeni Görüntü Daha Sızdırıldı

Şirketlerin sızıntılarla eskisi kadar mücadele etmemesi, lansmanların da büyüsünü kaybetmesine yol açabilir. Önümüzdeki günlerde yapılacak lansmanlarda şirket CEO'larının daha önceden öğrendiğimiz özellikleri okuyor olması, bizlerin heyecanını azaltabilir. Teknoloji devlerinin bundan sonraki süreçte sızıntılara karşı nasıl bir tavır alacağını hep birlikte göreceğiz.

Kaynak : https://www.theverge.com/2019/2/14/18224414/samsung-galaxy-s10-leaks-official-secrets
Etiketler: evleaks, vivo, sızıntı, samsung galaxy s10, LG G8 ThinQ
17
2
1
1
0
Emoji İle Tepki Ver
17
2
1
1
0