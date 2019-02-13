Xiaomi Mi 9'un Görüntüsü Ve Teknik Detayları Sızdırıldı

Teknoloji devi Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 9'un görüntüleri ve teknik detayları sızdırıldı. Cihaz, bir önceki amiral gemisi Mi 8'e göre birçok farklılık içeriyor.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 9 hakkında yeni detaylar açığa çıkmaya başladı. Henüz piyasaya sürülmemiş olan cihazın net görüntüleri basına sızdırıldı ve böylelikle birçok detay açığa çıkmış oldu.

Xiaomi, bir önceki amiral gemisi Mi 8'de farklı boylarda çentikler tercih etmişti ancak Mi 9'da çentiklerin tek tip ve su damlası şeklinde olacağı ortaya çıktı. Cihazı çevreleyen çerçevenin yan kısımlarında eskiye göre bir değişim görünmese de alt kısımda bir incelme söz konusu. Böylelikle Mi 9, Mi 8'e göre daha ince bir görüntüye sahip olacak. Sızıntının kaynağına göre Mi 9, 6,4 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olacak ve Gorilla Glass 5 ile korunacak.

Cihazın arkasında ise dikey olarak konumlandırılmış üç adet kamera göze çarpıyor. Bu üçlü kamera donanımının ana sensörü 48 megapiksel iken ikincil sensör 12 megapiksel değerini taşıyor.

Sızdırılan görüntülerde cihazın iki farklı rengi görünüyor ancak daha farklı renk seçenekleri de söz konusu olabilir. Ses açıp kapatma ve güç tuşları yine telefonun sağında yer alacak ancak bu alanda da bir yenilik söz konusu. Cihazın sol tarafına eklenen yeni bir tuş ile yapay zeka asistanı devreye sokulabilecek. Bu ekstra tuşun XiaoAI asistanıyla birlikte uluslararası sürümdeki diğer dilleri ve Google Asistan'ı destekleyip desteklemeyeceği veya başka bir görev için özelleştirmenin mümkün olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Sızıntı kaynağındaki diğer detaylara göre Mi 9, Snapdragon 855'ten güç alacak ve 27 watt hızlı şarjı destekleyecek olan 3.500 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak.