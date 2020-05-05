Skate 3’ün Mobil Versiyonu Geliştirme Aşamasında

Kaykay oyunu Skate’in yeni versiyonu yakın zamanda piyasaya sürülebilir. Profesyonel kaykaycı Jason Dill, kendisinin oyunda yer alması için teklif geldiğini söyledi ve oyunun mobil sürümünün yapıldığını bildirdi.

ABD merkezli video oyun üreticisi EA’dan yaklaşık 10 ay önce telefon aldığını belirten Jason Dill, görüşmede karşı tarafın Skate oyunu hakkında konuşmak istediğini kaydetti ve EA yetkilisinin görüşmede kendisine, “Skate 3’ün mobil versiyonunu yapmak istiyoruz” dediğini aktardı.

Belirtmek gerekirse aylar önce Skate oyununun hayranları, Skate 4 konusundaki isteklerinin dikkate alınmasını istedikleri için EA’nın Instagram sayfasındaki gönderileri yorum yağmuruna tutmuştu. Söz konusu görüşmeyle ilgili detayları paylaşmayı sürdüren Jason Dill, gelen mesaja verdiği yanıtta, “Kimse Skate 3'ün mobil versiyonunu istemiyor” dediğini söyledi.

Skate 3, mobil versiyonuyla geri dönüyor:

Skate 3'ün bu versiyonunun sahip olabileceği yeni özellikleri bekleyip görmemiz gerekiyor. Öyle görünüyor ki Dill, bu konuda hakkında karşı tarafa soru yöneltmemiş. Bununla birlikte konsollar için yeni kaykay oyunu bekleyen oyun tutkunlarına bir de müjdeli haber var.

Skate oyunu hakkındaki konuşmasının yanı sıra bir diğer video oyun serisi Tony Hawk’s Pro Skater'dan da bahseden Jason Dill, serinin bu yıl geri geri döneceğini doğruladı. Tony Hawk’s Pro Skater, 1999 ile 2015 yılları arasında Activision tarafından desteklenen, Amerikan profesyonel kaykaycı Tony Hawk tarafından onaylanan bir kaykay video oyun serisi olarak biliniyor.

Tony Hawk’s Pro Skater ile ilgili bir itirafta bulunan Dill, serinin yeni oyununa film müziği katkısında bulunduğunu söyledi. Bu, söz konusu serinin bu yıl döneceğine dair üçüncü doğrulama oldu. Daha önce başka bir patenci Lizzie Armanto ve The Death Set’ten doğrulama gelmişti. Tony Hawk’s Pro Skater ve Skate ile ilgili gelişmeler oldukça sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.