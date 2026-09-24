140 Yıllık Sanal Futbol Eğitimi Alan Robot Sahaya Çıktı: Karşınızda "Messinator"!

Robotik yapay zekâ şirketi Skild AI, bir robotuna sanal ortamda 140 yıllık futbol deneyimine denk gelen eğitim verdi. Robota yalnızca gol atması söylendi; top sürmekten savunmaya kadar oyunun geri kalanını ise oynadıkça öğrendi.

Bir robota futbol oynamayı nasıl öğretirsiniz? Her hareketi tek tek kodlamak bir seçenek. Ancak robotik yapay zekâ şirketi Skild AI, S1 adlı sistemini çok daha farklı bir yöntemle eğitti: Robota futbolu kodlamak yerine, futbolu kendi kendine öğrenebileceği bir saha kurdu.

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NVIDIA'nın Isaac Sim adlı sanal ortamında S1, 140 yıllık futbol deneyimine denk gelen sayıda maç oynadı. Tek hedefi vardı: gol atmak. Topa nasıl yaklaşacağını, nasıl süreceğini, rakibin önünü nasıl kapatacağını ise maçların içinde öğrendi. İlk başta yürümekte bile zorlanan robot, tekrar tekrar oynadıkça kendi oyununu kurmaya başladı. Skild AI'ın ona verdiği isim ise futbol dünyasının efsanevi golcüsü Lionel Messi'ye gönderme yapan "Messinator" oldu.

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Öğretmeni de rakibi de kendisi

Messinator’ın eğitiminde rakip de öğretmen de kendisiydi. Her maçta karşısına kendi önceki sürümünün biraz daha gelişmiş bir hâli çıktı. Oyun zorlaştıkça Messinator da yeni yollar denedi, işe yarayanları koruyup diğerlerini geride bıraktı.

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Bu yönteme self-play, yani kendi kendine oynayarak öğrenme deniyor. Yapay zekâ bu yöntemi Go gibi masa oyunlarında ve bilgisayar oyunlarında uzun süredir kullanıyor. Skild AI ise aynı yaklaşımı bu kez fiziksel hareketlere taşıdı.

140 yıllık futbol deneyimi gerçek sahaya çıktı

Sanal eğitim tamamlanınca sıra gerçek dünyaya geldi. Messinator, simülasyonda geliştirdiği hareketleri fiziksel bedeninde denemeye başladı. Top sürdü, yön değiştirdi, rakibin önünü kapattı; sanal sahada öğrendiklerini gerçek zemine taşıdı.

Futbol bunun için iyi bir test alanı. Messinator’ın yalnızca hareket etmesi yetmiyor; dengesini korurken topu kontrol etmesi, karşısındaki oyuncunun hareketini takip etmesi ve bir sonraki hamlesine karar vermesi gerekiyor. Üstüne üstlük bunların hepsi aynı anda gerçekleşiyor.

Skild AI şimdi bu öğrenme biçimini futbol sahasının dışına çıkarmak istiyor. Fabrikada bir nesneyi kaldırmak, şantiyede değişen koşullara uyum sağlamak veya evde bir işi tamamlamak gibi farklı görevlerde de aynı yaklaşım pek tabii kullanılabilir.

Buradaki fikir, robota bütün hareketleri önceden ezberletmek değil. Bir hedef vermek ve o hedefe ulaşmanın yolunu deneye yanıla bulmasına izin vermek.

Messinator’ın futbol öğrenme süreci bu yüzden yalnızca futbolu ilgilendirmiyor. Topun peşinden koşan bir robotla başlayan şey, robotlara hareketleri tek tek tarif etmek yerine hedef üzerinden öğrenme imkânı verme fikrine uzanıyor.