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Skoda Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Skoda, Eylül 2026 döneminde farklı segmentlerde sunduğu binek, SUV ve elektrikli modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere çeşitli seçenekler sunuyor. İşte Skoda'nın Eylül ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Skoda Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Skoda, Eylül 2026 döneminde Türkiye sıfır otomobil pazarında yakından takip edilen markalar arasında yer alıyor. Skoda modellerinin Eylül fiyat listesinin yanında otomobillere özel indirimler ve finansman fırsatları da otomobil kullanıcılarının gündeminde bulunuyor.

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Yeni bir Skoda satın almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanı sıra dönemsel kampanyalar, indirimler ve kredi seçenekleri de satın alma kararında önemli rol oynuyor. Peki Skoda Eylül 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Skoda modellerinde kampanya var? İşte Skoda Eylül 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

İçerikten Görseller

Skoda Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Skoda Kodiaq

Skoda Tüm Modeller Fiyat Listesi - Eylül 2026

Skoda Kodiaq

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Yeni Skoda Elroq 3.314.900 TL 2.481.600 TL
Yeni Skoda Enyaq Coupe 4.099.900 TL 3.793.500 TL
Yeni Skoda Enyaq 3.999.900 TL 3.699.900 TL
Skoda Fabia 2.009.900 TL 1.877.900 TL
Skoda Scala 2.054.900 TL -
Skoda Octavia 2.779.900 TL 2.385.500 TL
Skoda Superb 3.774.900 TL 3.770.100 TL
Skoda Kamiq 2.149.900 TL 1.962.700 TL
Skoda Karoq 3.249.900 TL 3.103.300 TL
Skoda Kodiaq 4.049.900 TL 3.998.100 TL

Skoda Kamiq Kampanyası: 200 Bin TL'ye 12 Ay %0,99 Faiz

Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI için özel fiyat avantajına ek olarak 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatı sunuluyor. Kampanya 30 Eylül 2026'ya kadar Škoda showroomlarında geçerli.

Skoda Elroq Kampanyası: 2,481 Milyon TL'den Başlayan Fiyat ve 10 Bin TL D-Charge Hediyesi

Tamamen elektrikli Skoda Elroq, Eylül ayında 2.481.600 TL'den başlayan avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Buna ek olarak kadın müşterilere özel 10.000 TL değerinde D-Charge hediye çeki veriliyor. Hediye, 1 yıl boyunca geçerli ve Skoda Mobil Şarj İstasyonlarında da kullanılabiliyor.

Skoda Enyaq ve Enyaq Coupe: 1 Milyon TL'ye %0 Faiz

Skoda Enyaq ve Enyaq Coupe için tüzel müşterilere 1.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz fırsatı sunuluyor. Buna ek olarak Eylül ayı boyunca kadın müşterilere 10.000 TL değerinde, 1 yıl geçerli D-Charge hediye çeki veriliyor.

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