Skoda, 2023 yılında gerçekleştirdiği 35 bin 41 satışla Türkiye'de rekor kırdığını açıkladı. Şirketin bu yılki hedefi ise 40 bin teslimat.

Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Skoda, ülkemizdeki performansıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Açıklamalara göre marka, Türkiye’de başarılı bir performans gerçekleştirdi.

Skoda Auto Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Jahn, Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, şirketin pazardaki güncel durumu ve beklentiler gibi konulara değinildi. Skoda’nın ülkemizdeki distribütörlüğünü Doğuş Otomotiv’e bağlı Yüce Auto’nun üstlendiğini belirtelim.

35 bin 41 teslimatla Türkiye'de satış rekoru kırıldı

Martin Jahn, yaptığı değerlendirmede Skoda’nın Türkiye’de satış rekoru kırdığını ifade etti. Buna göre şirket, geçen yıl ülkemizdeki müşterilerine 35 bin 41 araç teslim etmeyi başardı. Markanın tüm zamanların en yüksek satış hacmine ulaştığı anlamına gelen bu sayı, aynı zamanda önceki yıla kıyasla %80’lik bir artış yaşandığını ortaya koyuyor.

Buna ek olarak Türkiye, başarılı satış performansının ardından Skoda’nın faaliyet gösterdiği tüm ülkeler arasında yıllık artış açısından 4. sıraya çıktı. Küresel sıralamada ise 8’inci sıraya yükseldi. Ülkemizdeki pazar payı ise yine artarak %3,6’ya çıktı. En öne çıkan model, Superb olurken Scala da kendi segmentinde ikinci sıraya kadar yükseldi.

Türkiye’de bu yılki hedef 40 bin satış

Skoda, 2023’teki başarının ardından bu yıl içinde de rekor kırmayı hedefliyor. Yöneticinin açıklamalarına göre markanın, önemli bir büyümeyle 2024’te 40 bin adet satışı Türkiye’de gerçekleştirme hdefi var.

Dünya çapında da rekor kırıldı

2023’ün şirket için küresel anlamda da başarılı bir yıl olduğunu eklemek gerekiyor. Martin Jahn’ın aktardığına göre geçen yıl 866 bin 800 araç teslimatı gerçekleştirildi ve rekor kırıldı. Önceki yıla kıyasla %18,5’lik artış olduğunu belirtelim.

2024’te birçok yeni model gelecek

Son olarak bu yıl gelecek yeni modellerle ilgili de açıklama yapıldı. Jahn, bu yıl elektrikliler de dahil birçok modelle karşılaşacağımızı ifade etti. Bunlar arasında Scala ve Kamiq’in yenilenmiş versiyonları, yeni Octavia, Superb ve Kodiaq, elektrikli ve hibrit araçlar göreceğiz. Elektrikli SUV Elroq da bu yıl gelecek. Bir diğer tamamen elektrikli SUV model Epiq ise 2025’te yollarda olacak.