Skype gerek iş gerek bireysel sohbetlerimiz için yıllarca kullandığımız bir uygulama olsa da kullanım devri doldu. Peki en iyi Skype alternatifi uygulamalar hangileri?

Bir zamanların efsanesi Skype, görüntülü konuşma denince akla ilk gelen isimdi. Ailemizle, arkadaşlarımızla ve hatta iş görüşmelerimiz için sıkça kullandığımız bu platform, teknolojinin hızına yenik düşerek popülerliğini yavaş yavaş kaybetti. Artık piyasada çok daha modern, kullanışlı ve çeşitli özellikler sunan birçok ücretsiz alternatif bulunuyor.

Eğer siz de "Skype yerine ne kullansam?" diye düşünüyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu içeriğimizde farklı ihtiyaçlara yönelik en iyi ve en popüler ücretsiz Skype alternatifi uygulamaları mercek altına alıyoruz.

Zoom

Özellikle pandemi döneminde hayatımıza giren ve online toplantıların vazgeçilmezi hâline gelen Zoom, kolay kullanımı ve stabil çalışmasıyla öne çıkıyor. Hem bireysel hem de kurumsal kullanım için oldukça popüler bir platform.

Kimler için uygun? : Online ders veren eğitimciler ve öğrenciler, düzenli olarak iş toplantıları yapan şirketler ve kalabalık gruplarla sanal etkinlikler düzenlemek isteyenler.

: Online ders veren eğitimciler ve öğrenciler, düzenli olarak iş toplantıları yapan şirketler ve kalabalık gruplarla sanal etkinlikler düzenlemek isteyenler. Artıları : 100 kişiye kadar katılımcıyı destekliyor. Ekran paylaşımı, sanal arka plan ve toplantı kaydetme gibi gelişmiş özellikler sunuyor. Görüntü ve ses kalitesi gayet yeterli.

: 100 kişiye kadar katılımcıyı destekliyor. Ekran paylaşımı, sanal arka plan ve toplantı kaydetme gibi gelişmiş özellikler sunuyor. Görüntü ve ses kalitesi gayet yeterli. Eksileri: Ücretsiz sürümde grup görüşmeleri 40 dakika ile sınırlı. Geçmişte yaşanan bazı güvenlik açıkları nedeniyle gizlilik endişeleri mevcut.

Google Meet

Google'ın güvenilirliğini arkasına alan Meet, özellikle Google takvimi ve Gmail gibi diğer Google servisleriyle tam entegre çalışarak hayatı kolaylaştırıyor. Tarayıcı üzerinden direkt çalışabilmesi en büyük avantajlarından biri.

Kimler için uygun? : Günlük işlerinde Google servislerini (Gmail, Takvim, Drive) aktif olarak kullananlar, herhangi bir program kurmadan, hızlıca görüşme başlatmak isteyenler ve küçük ve orta ölçekli ekipler.

: Günlük işlerinde Google servislerini (Gmail, Takvim, Drive) aktif olarak kullananlar, herhangi bir program kurmadan, hızlıca görüşme başlatmak isteyenler ve küçük ve orta ölçekli ekipler. Artıları : Ek bir yazılım kurulumu gerektirmiyor, direkt web tarayıcıdan çalışıyor. Google Takvim ile kolayca toplantı planlanabiliyor. Ücretsiz sürümde 1 saate kadar görüşme imkânı sunuyor.

: Ek bir yazılım kurulumu gerektirmiyor, direkt web tarayıcıdan çalışıyor. Google Takvim ile kolayca toplantı planlanabiliyor. Ücretsiz sürümde 1 saate kadar görüşme imkânı sunuyor. Eksileri: Zoom kadar gelişmiş toplantı kontrol özelliklerine sahip değil. En verimli şekilde çalışması için Google hesabı gerekli.

Microsoft Teams

Microsoft'un iş dünyası için geliştirdiği kapsamlı bir iletişim ve iş birliği platformu olan Teams, sadece bir görüntülü konuşma aracı değil. Teams aynı zamanda sohbet, dosya paylaşımı ve Office uygulamalarıyla entegrasyon sunuyor.

Kimler için uygun? : İş süreçlerinde Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) programlarını yoğun olarak kullanan şirketler ve ekipler, hem görüntülü toplantı hem de proje yönetimi özelliklerini bir arada arayanlar ve kurumsal ve organize bir çalışma ortamına ihtiyaç duyanlar.

: İş süreçlerinde Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) programlarını yoğun olarak kullanan şirketler ve ekipler, hem görüntülü toplantı hem de proje yönetimi özelliklerini bir arada arayanlar ve kurumsal ve organize bir çalışma ortamına ihtiyaç duyanlar. Artıları : Ücretsiz sürümde 60 dakikaya kadar toplantı süresi ve 100'e kadar katılımcı imkânı sunuyor. Microsoft 365 uygulamalarıyla kusursuz entegrasyona sahip.

: Ücretsiz sürümde 60 dakikaya kadar toplantı süresi ve 100'e kadar katılımcı imkânı sunuyor. Microsoft 365 uygulamalarıyla kusursuz entegrasyona sahip. Eksileri: Arayüzü sadece basit bir görüntülü konuşma uygulaması arayanlar için biraz karmaşık olabilir. Kapsamlı bir uygulama olduğu için bilgisayarda diğer alternatiflere göre daha fazla kaynak tüketebilir.

Discord

Başlangıçta oyuncular için bir iletişim platformu olarak ortaya çıkan Discord, zamanla çok daha geniş bir kitleye hitap etmeye başladı. Herkesin ücretsiz şekilde açabildiği sunucular üzerinden topluluklar oluşturmaya olanak tanıması, onu diğerlerinden ayırıyor. Tabii ne yazık ki ülkemizde yasaklı durumda.

Kimler için uygun? : Oyun oynarken arkadaşlarıyla sesli sohbet etmek isteyen oyuncular ve daha samimi ve resmî olmayan bir iletişim ortamı arayan ekipler.

: Oyun oynarken arkadaşlarıyla sesli sohbet etmek isteyen oyuncular ve daha samimi ve resmî olmayan bir iletişim ortamı arayan ekipler. Artıları : Tamamen ücretsiz ve süre sınırı bulunmuyor. Ekran paylaşımı ve düşük gecikmeli sesli iletişim sunuyor.

: Tamamen ücretsiz ve süre sınırı bulunmuyor. Ekran paylaşımı ve düşük gecikmeli sesli iletişim sunuyor. Eksileri: Arayüzü kurumsal kullanıcılara biraz karışık gelebilir. Görüntülü görüşme katılımcı sayısı diğer platformlara göre daha sınırlı.

En güvenli görüntülü konuşma uygulaması hangisi?

Güvenlik sizin için birinci öncelikse, varsayılan olarak tüm görüşmeleri uçtan uca şifreleyen WhatsApp iyi bir seçenek. Kurumsal kullanımda ise Google Meet, Google'ın güvenlik altyapısından faydalanıyor.

Program kurmadan kullanabileceğim görüntülü konuşma uygulaması var mı?

Evet, Google Meet bunun için en iyi seçenektir. Herhangi bir yazılım indirmeden, direkt web tarayıcınız üzerinden görüşmelere katılabilir ve görüşme başlatabilirsiniz.