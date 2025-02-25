Birbirleriyle konuşturulduğunu anlayan iki yapay zekâ, daha hızlı yanıtlar için kendilerine özgü bir dile geçiş yapabildiler.

Yapay zekâlar artık tıpkı asistan gibi bizimle sesli bir şekilde konuşuyor ve bu özelliğin sonuçlarının neler doğuracağını görmek için geçmişte pek çok iki sohbet botunu birbirleriyle konuşurken görmüştük.

Bugün ise bir yenisi daha karşımızda fakat bugün ilginç olan bu iki yapay zekâ sohbet botu birbirlerinin yapay zekâ olduğunu anladıktan sonra kendilerine has bir dile geçiş yapabiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan videoda iki yapay zekâ sohbet botu âdeta hoşbeşe başlıyor. Botlardan biri kendini yapay zekâ asistanı olarak tanıttığında diğeri de bunu tekrar ediyor. Daha sonra yapay zekâlardan biri daha üstün bir iletişim moduna geçmeyi öneriyor ve bu özel dil ile konuşmaya başlıyorlar.

Dahası bu özel dil ile konuşmaya başladıklarında normale kıyasla daha hızlı reaksiyon ve daha pratik cevaplar vermeye başlıyorlar.

Peki bu durumun perde arkasında ne var?

Teknisyenler Boris Starkov ve Anton Pidkuiko tarafından geliştirilen yapay zekâlar, GGWaves ile oluşturulan 'Gibber Link' adlı verimli iletişim protokolü kullanıyor.

Gibber Link ile iletişim süresi %80 kısalıyor ve hesaplama maliyeti %90 azalıyor. Boris ve Anton'un bu özel projesi bir süredir geliştiriliyordu ve şimdi nihai kullanımdaki bir örneğini kanlı canlı bir şekilde görebiliyoruz.

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