Skype, Uzun Zamandır Beklenen Bazı Özelliklere Kavuştu

Microsoft'un Skype için yayınladığı yeni güncelleme önizlemesi ile birlikte programa pek çok yeni özellikler geldi. Bu özellikler arasında çevre gürültülerini ortadan kaldırmak gibi uzun zamandır talep edilen özellikler de yer alıyor.

Uzun yıllardır gerek sözlü gerekse yazılı iletişim için kullanılan Microsoft uygulaması Skype için 8.0.76.48 önizleme versiyonu yayınlandı. Genel olarak daha kalabalık ortamlarda ve daha kolay kullanım odaklı hazırlanan güncelleme hakkında detaylar da belli oldu.

Microsoft'un bu versiyonda yaptığı en önemli güncelleme, kalabalık ortamlarda çalışan kişilerin toplantı oturumlarına katılımını kolaylaştıracak olan aktif gürültü engelleme özelliği oldu. Tabii ki yenilikler ve güncellemeler bu kadarla kalmadı.

Skype 8.70.76.48 önizlemesinde neler değişiyor?

Yeni güncelleme ile birlikte gürültü engelleme özelliği Sykpe'a geliyor .

. Windows 10 için WAM desteği gelecek. Böylece farklı hesaplar arasında sürekli şifre girmeden geçiş yapabilmek mümkün olacak.

gelecek. Böylece farklı hesaplar arasında sürekli şifre girmeden geçiş yapabilmek mümkün olacak. Görüşmede olanları görebilmeyi sağlayacak bir katılımcılar düğmesi eklenecek.

eklenecek. Güvenlikle ilgili ayarlar da programın Gizlilik sekmesinde en üst sıralara taşınacak.

en üst sıralara taşınacak. Uygulama performansında genel olarak iyileştirmeler söz konusu.

Microsoft'un açıklamasına göre güncelleme için hazırlanan yenilik ve geliştirmeler bu kadarla kısıtlı kalmayacak. Yeni gelecek olan ve henüz geliştirme aşamasındaki özellikler arasında ise şunlar yer alıyor:

Safari'de Skype desteği

desteği Chromium tabanlı tarayıcılarda Skype desteği

tabanlı tarayıcılarda Skype desteği Skype'ın web versiyonu için arka plan bulanıklaştırma

Toplantıyı kilitleme özelliği

özelliği Kontakları telefon numaraları ile arayabilmek.

Yeni güncelleme şu anda masaüstü bilgisayarlar ve Android cihazlar için yayınlanmış durumda. Şu anda uygulamanın 8.68.0.96 versiyonu kullanılıyor. Ayrıca Microsoft App Store'da da Skype'ın UWP versiyonu da bulunuyor.