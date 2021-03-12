Microsoft'un 9 Mart'ta yayınladığı "KB5000802" kodlu güncelleme, bazı yazıcı markaları ile uyumsuzluk sorununa yol açıyor. Kullanıcılar, bu sorunun doğal bir sonucu olarak da mavi ekran hatasıyla karşılaşıyorlar. Microsoft, sorunun varlığını doğrulayarak çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Windows 10 için yayınladığı hemen her yazılım güncellemesinde haberlerimize konu olmayı başaran Microsoft, yine benzer bir durumun yaşanmasına yol açtı. 9 Mart itibarıyla kullanıma sunulan "KB5000802" kodlu güncellemeyi yükleyen kullanıcılardan gelen geri bildirimler, bu güncelleme sonrasında mavi ekran sorunu yaşanmaya başladığını gözler önüne seriyor. Üzücüdür ki Microsoft, böyle bir sorunun gerçekten de var olduğunu açıkladı.

KB5000802 güncellemesinin mavi ekran hatasına yol açmasına neden olan şey, yazıcılar. Daha çok "Kyocera" markalı yazıcılarla ilgiymiş gibi görünen hata, gelen raporlara göre pek çok markaya ait yazıcıları etkiliyor. Kullanıcılar, aldıkları mavi ekran hatasında "APC_INDEX_MISMATCH" ifadesini, bunun "win32kfull.sys"den kaynaklandığını görüyorlar.

Microsoft, mavi ekran hatasını düzeltmeye çalışıyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir Microsoft sözcüsü, KB5000802 güncellemesinin bazı yazıcı markalarında uyumsuzluk sorununa yol açtığını, bunu düzeltmek için çalışmaya devam ettiklerini açıkladı. Ancak bu düzeltmeyi beklemek istemeyen kullanıcılar, söz konusu güncellemeyi bilgisayarlarından kaldırarak, sorunun üstesinden gelebiliyorlar. Peki siz de bu sorundan muzdaripseniz, güncellemeyi kaldırmak için neler yapmanız gerekiyor?

KB5000802 güncellemesini kaldırmak için yapmanız gerekenler