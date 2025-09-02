Türkiye’de girişimcilik ekosistemi son yıllarda dikkat çekici bir ivme kazanıyor. Yabancı yatırımcıların ilgisiyle yerel girişimler giderek daha fazla ön plana çıkıyor. Yakında İstanbul’da gerçekleşecek yeni bir etkinlik ise bu ivmeyi uluslararası sahneye taşımaya hazırlanıyor.

Dünyanın önde gelen girişimcilik etkinliklerinden Slush, bu yıl ilk kez İstanbul’da düzenlenecek. 3-4 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Istanbul Slush’D, Türkiye girişimcilik ekosistemini uluslararası yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyor.

Etkinlik Rixos Tersane’de 4.000 m²’lik alanda iki sahne ve iki farklı networking alanıyla yapılacak. Helsinki’deki Slush organizasyonundan ilham alınarak tasarlanan buluşmada girişimciler, yatırımcılarla doğrudan bağlantı kurma imkânı bulacak.

Fintek, oyun ve yapay zekâ girişimleri küresel yatırımcılarla buluşacak

Fintek, oyun ve yapay zekâ gibi Türkiye’nin yükselen sektörleri de bu buluşmada öne çıkacak. Katılımcılar arasında a16z, General Atlantic, HV Capital ve Speedinvest gibi global yatırım fonlarının yöneticileri ile Insider, iyzico, Trendyol ve Twitch gibi şirketlerin temsilcileri yer alacak. Aynı zamanda Türkiye’den 212, Revo ve Yıldız Ventures gibi fonlar da deneyimlerini paylaşacak.

Istanbul Slush’D, Türkiye’nin girişimcilik potansiyelini küresel sahnede görünür kılmayı amaçlıyor. Etkinlik öncesinde kullanılacak özel uygulama ile girişimciler yatırımcılarla eşleşebilecek yerel başarı hikâyeleri uluslararası alana taşınacak.