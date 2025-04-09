Jerome Dewald isimli bir girişimci, çıkarıldığı mahkemede kendisini savunmak için bir yapay zekâ avatarını kullanmayı tercih etti.

ABD’de bir girişimci, çıkmış olduğu mahkemede yapay zekâ destekli bir avatar aracılığıyla savunmasını gerçekleştirmeye çalıştı.

Pro Se Pro adlı bir startup'ın kurucusu Jerome Dewald, sağlık nedenleriyle şahsen uzun konuşmalar yapamayacağını belirterek, dijital bir avatarın kendi yerine konuşmasına izin verilmesini istedi.

Girişimcinin bu alanda bir şirketi vardı

26 Mart’ta New York Eyalet Temyiz Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada Dewald, sigorta şirketi MassMutual Metro New York’a karşı açtığı davada, "Jim" adını taşıyan yapay zekâ destekli karakterin konuştuğu bir video izletmek istedi.

V yakalı kazak giymiş, yapay bir adamın mahkeme heyetine hitap ettiği videonun ortasında Yargıç Sallie Manzanet-Daniels araya girerek konuşanın kim olduğunu sordu. Dewald, "Bunu ben yarattım. Bu bir insan değil.” deyince yargıç âdeta şaşkınlığını gizleyemedi.

Yargıç, sanığın girişimini tanıttığını düşündü

Yargıç Manzanet-Daniels, Dewald sağlık durumunu gerekçe göstermiş olsa da bu yönteme şüpheyle yaklaştı. Çok geçmeden yargıç, sanığın mahkeme salonunu teknolojik girişimini tanıtmak için kullanamayacağını sert bir dille ifade etti.

Dewald ise duruşmadan sonra verdiği bir röportajda avatar kullanımına ilişkin önceden izin aldığını savundu ancak kendi dijital kopyasını zamanında oluşturamadığı için Tavus adlı bir yapay zekâ hizmetinin sunduğu hazır bir karakter olan "Jim"i kullanmak zorunda kaldığını açıkladı.

Gırtlak kanserinin etkileri nedeniyle uzun süreli konuşmaların zor olduğunu belirten Dewald, insanların bu tip durumlarda bu tarz yolları tercih edebilmesi gerektiğine inanıyor.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de bu tarz teknolojiler mahkeme salonlarında kullanılabilmeli mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.