Hollandalı girişimci Pieter Levels, sadece yapay zekâya kod yazdırarak 1 milyon dolarlık bir iş kurmayı başardı.

Yapay zekâların gelişmesiyle birçok insan ya işlerini yapay zekâ otomasyonuna bağlıyor ya da yapay zekâ sayesinde yepyeni iş dallarının öncülerinden oluyor.

Hollandalı girişimci Pieter Levels, yapay zekâ destekli araçları kullanarak sadece 17 gün içinde yıllık 1 milyon dolar gelir getiren bir iş kurmayı başardı.

Pieter Levels tüm kodları yapay zekâya yazdırdı

Daha önce Nomad List, Remote OK ve Rebase gibi uzaktan çalışanlara yönelik başarılı platformlar geliştiren 38 yaşındaki Pieter Levels, bu kez yapay zekâ ile tarayıcı tabanlı bir uçuş simülatörü olan fly.pieter.com'u oluşturdu. Üstelik ilk versiyonunu sadece üç saat içinde geliştirdiğini söylüyor.

Pieter Levels, Three.js ve Cursor gibi yapay zekâ destekli araçlardan yararlanarak oluşturduğu bu oyun sayesinde kullanıcıların yükleme ekranları veya büyük güncellemeler olmadan anında uçuş deneyimi yaşamasını sağlıyor. Üstelik oyun, F-16 gibi birçok farklı hava aracı seçeneği sunuyor.

Aylık geliri 87.000 doları aştı

Pieter Levels, oyunun şu an aylık 87.000 dolar gelir elde ettiğini ve yıllık gelirinin 1 milyon doları aştığını belirtiyor. Üstelik bu rakamın yakında aylık 100.000 dolara çıkmasını beklediğini söylüyor.

Hollandalı girişimcinin bu başarısının, yapay zekânın sadece iş süreçlerini otomatikleştirmekle kalmayıp doğru kullanıldığında girişimcilere yeni kapılar açabileceğinin bir göstergesi olduğunu söyleyebiliriz.