Snap, 5'inci nesil Spectacles artırılmış gerçeklik gözlüklerini tanıttı. Gözlüklerin, tüketicilere sunulmayacağı, sadece geliştiriciler tarafından kullanılabileceği ifade edildi.

Snapchat’in arkasında bulunan ABD merkezli teknoloji devi Snap, farklı türden ürünlerle de karşımıza çıkıyordu. Snapchat için video kaydetmeye yarayan akıllı gözlükler de bunlardan biriydi. Şimdi ise bu kategorideki yeni ürününü tanıttı.

Spectatles ismi verilen. 5’inci nesil artırılmış gerçeklik (AR) gözlükleri, tamamen yeni bir tasarımla geldi. Tasarım yeni olmasına rağmen gözlüğün biraz fazla büyük olması dikkat çekti.

Snapchat’in yeni gözlüğü sadece onaylı geliştiricilere sunulacak

Spectacles’a baktığımızda biraz tartışılacak bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz. Yine de günlük hayatta rahatça kullanılabilecek bir cihaz demek mümkün.Tabii müşterilere sunulmayacağı için sokakta gördüğümüz bir cihaz olmayacak. Bu konuya en sonda değindik.

Bayağı kaln bir çerçeve ve kollara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yine de önceki Spectatles tasarımlarından daha dikkat çekici. Ancak Meta’nın Ray-Ban gözlükleri kadar iyi bir görünüme sahip değil.

226 gram ağırlığındaki gözlük, iki Snapdragon işlemciye sahip. Buna ek olarak el takibi ve dört kamerası var. Snap OS işletim sistemiyle kolayca cihazı ellerinizle kontrol edebiliyorsunuz. En çok dikkat çeken özelliği ise ekranı. Snap’e göre gözlükten 3 metre uzaklıktan 100 inç boyutunda görüntü almak mümkün. Bu ekrana telefon yansıtılabiliyor, telefonunuzu da kontrolcü olarak kullanabiliyorsunuz. Pil ömrünün 45 dakika olduğunu da ekleyelim.

Şirket, yeni AR gözlüklerinde ilginç bir adım atacağını açıkladı. Buna göre Spectales, tüketicilere değil, sadece onaylı geliştiricilere sunulacak. Kullanmak isteyen geliştiricilerin Spectatles Geliştirici Program’ına abone olması gerekiyor.

Aboneliğin aylık 99 dolar gibi uçuk fiyatı var. Bu yüzden ne kadar geliştiricinin kullanacağı soru işareti. Şirket, bu yaklaşımını geliştiricilerin AR teknolojilerini ve sınırlamalarını en iyi anlayan kişiler olduğu için sergilediğini belirtmiş.