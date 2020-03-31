Snapchat Hikayeleri, Diğer Platformlarda da Paylaşılabilecek

Bir dönem oldukça popüler olan Snapchat, bu popülerliğini zamanla yitirdi ancak platform, eski popülerliğini kazanmak ve rakipleriyle mücadele edebilmek için yepyeni yollar deniyor. Bunlardan bir tanesi de Snapchat App Stories. Artık Snapchat kullanıcıları platformdaki hikayelerini diğer platformlarda da paylaşabilecek.

Popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Snapchat, hikayeler özelliğini kullanan ilk platformdu ancak Snapchat’te yer alan bu özellik, neredeyse diğer bütün sosyal medya platformları tarafından ‘kopyalandı’.

Özellikle Instagram’ın da hikayeler özelliğini kullanması Snapchat’e oldukça ağır bir darbe vurdu. Popülerliğini kendi yöntemleriyle tekrar artırmak isteyen Snapchat ise Snapchat App Stories’i yayınladı. Bu sayede kullanıcılar, hikayelerini farklı platformlarda da paylaşabilecekler.

Snapchat App Stories:

İlk olarak Snapchat’in kullanmaya başladığı hikayeler özelliğinin neredeyse her platformda kullanılmaya başlaması ve platformların bu alana kaynak aktarması, Snapchat’in hikayeler platformu kurmasındaki kaynak noktası oldu.

Snapchat App Stories’in kullanımı oldukça basit. Snapchat hikayelerinizi, Snapchat hesabınıza bağladığınız diğer platformlarda paylaşabileceksiniz. Tabii bunun için diğer platformların geliştiricilerinin Snapchat App Stories ile uyumlu hâle gelmesi gerekiyor. Şu an için uyumlu dört platform bulunuyor ve bunlar Triller, Squad, Hily ve Octi.

Snapchat, App Stories’i ilk olarak geçtiğimiz sene Partner Summit’te duyurmuştu. Daha sonra Tinder ve Houseparty ile demo aşaması uygulanmıştı ancak şu an için bu iki uygulamanın da App Stories desteği bulunmuyor. Ayrıca 24 saatlik hikayelere ek olarak geliştiriciler, hikayeleri 7 gün tutma seçeneğini de kullanıma sunacak.

Şirket, hayata geçireceği bu hamleyle birlikte hikayelerin daha geniş bir kullanıcı tabanına ulaşmasını hedefliyor. Tabii Snapchat App Stories’in başarısı, diğer büyük platformların bu sistemi ne kadar kullanacaklarına da bağlı. Ayrıca bu hamle, platformun pazar payının büyük kısmını alan Facebook ve Instagram’a karşı mücadelede de oldukça başarılı olabilir.

Peki siz Snapchat App Stories hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce başarılı olabilir mi? Snapchat’in tekrar pazar payını artırmasına yardımcı olabilir mi? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.