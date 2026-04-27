Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

BYD, yenilenen Atto 3 modelini resmen tanıttı. İşte tamamen elektrikli yeni Atto 3'ün sunduğu özellikler.

Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyül elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan ve Türkiye’de de çok ilgi görmeyi başaran BYD, sevilen Atto modellerine bir yenisini daha ekledi. Çin merkezli şirket, gerçekleştirdiği bir lansman ile tamamen elektrikli yeni BYD Atto 3 modelini resmen bizlerle buluşturdu.

Yeni BYD Atto 3 modeli, önceki nesillere kıyasla önemli iyileştirmeleri kullanıcılara sunmayı amaçlıyor. Çok daha iyi performans, şarj, menzil ve gelişmiş teknolojileri bu otomobilde görüyoruz. Gelin neler sunduğuna bakalım.

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı
Yeni BYD Atto 3 neler sunuyor?

Crossover tipinde bir araç olan yeni Atto 3 modeli, yuvarlak hatları ve benzer "ejderha yüzü" ön tasarımıyla, stil açısından mevcut Atto 3 Evo’nun önemli bir evrimini temsil ediyor. Şık ve modern göründüğünü söyleyebiliriz. İç mekân genişliğini artırmak için dingil mesafesi 50 mm uzatılmış ve arka kısma bir LED ışık çubuğu eklenmiş. 4.665 mm uzunluk, 1.895 mm genişlik ve 1.675 mm yüksekliğe sahip. Hâlâ beş kişilik oturma kapasitesine sahip olan aracın bagaj kapasitesi 490 litreden 750 litreye çıkarıldı.

Yeni Atto 3’ün ilk etapta Çin’de 2 versiyonu satılacak. Bu modeller sırasıyla 268 beygir ve 321 beygir güç üretiyorlar. Alt seviye modelde 57.5 kWsa LFP batarya ve 540 km’ye çıkan menzil görüyoruz. Daha güçlü olan üst seviye versiyonda ise 68.5 kWsa batarya var ve menzili 630 km’ye kadar çıkıyor. Aracın şirketin Blade bataryalarında sunduğu hızlı şarj teknolojisi sayesinde %10’dan %97 oranında şarja 9 dakikada ulaşabildiğini belirtelim.

Aracın yenilenen şık bir iç mekân ile geldiğini görebiliyoruz. Ortada bilgi eğlence ekranının yer aldığı, dijital gösterge ekranı ise önceki nesildeki gibi direksiyonun önünde uçuyormuş gibi durmuyor, bunun yerine normal araçlardaki gibi gömülmüş şekilde tasarlanmış. Yani daha geleneksel bir yaklaşım tercih edilmiş. Pekin Otomobil Fuarı’nda sergilenen aracın fiyatı henüz açıklanmadı.

