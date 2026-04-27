13 Google Uygulamasının Logosu Değişiyor! İşte Yeni Logolar

Google; Gmail, Takvim gibi çok kullanılan uygulamaları da dahil toplamda 13 uygulamasının logosunu değiştirecek. İşte yeni logolar.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google, kullanıcılarına sunduğu uygulamalarda düzenli olarak değişiklikler yapıyordu. Tasarım değişiklikleri de bunlar arasındaydı. Şirket, uygulamalarında 2025 yılının sonlarından bu yana daha açık tonlardan koyu tonlara geçiş yapan yeni degrade logolar sunmaya başlamıştı. Bugüne kadar birkaç uygulamanın logosunun bu şekilde değiştiğini görmüştük.

Şimdi ortaya çıkan bilgiler ise ABD’li teknoloji devinin yakında tüm Google Workspace uygulamalarının logolarının tasarımını gradyan şekilde değiştirmeyi planladığı ortaya çıktı. 9to5Google tarafından uygulamaların yeni logoları da resmen sızdırıldı.

13 Google Uygulamasının Logosu Değişiyor! İşte Yeni Logolar
Ekran Resmi 2026-04-27 10.37.36
Ekran Resmi 2026-04-27 10.37.54
logo

Toplamda 13 uygulamanın logosu yakında değişecek

Ekran Resmi 2026-04-27 10.37.36 *Eski logo (üst) & Yeni logo (alt)

Sızıntıya göre Google, yakında toplamda 13 civarı uygulamasının logolarını değiştirmeyi planlıyor. Bu uygulamalar arasında Takvim, Dokümanlar, Gmail, Google Meet, Google Drive gibi dünya çapında her gün milyonlarca insanın kullandığı uygulamalar yer alıyor. Eski ve yeni hâllerini içeriğimiz boyunca görebilirsiniz. En sona da tüm yeni logoları ekledik.

Ekran Resmi 2026-04-27 10.37.54 *Eski logo (üst) & Yeni logo (alt)

Yeni logolar daha gradyan ve şık şekilde değişmiş hâlde geliyorlar. Ayrıca şirket, yeni tasarımlarla birlikte uygulamalarını yuvarlak içine almayı da bırakacak. Önceden olduğu gibi Google'ın düzenleme uygulamalarının her biri tek bir baskın renk kullanıyor. Dokümanlar simgesi dikey bir kağıt parçası olarak kalırken E-Tablolar ve Slaytlar, uygulamaların gerçek görünümünü zekice yansıtacak şekilde yatay moda geçiyor.

Google Meet, mevcut tasarımdan büyük bir farklılık gösterecek. Hâlâ bir kamera var ancak sarı renk baskın renk. Google'ın neden bu rengi seçtiği belli değil. Google Chat’te ise içinde dostça bir gülümseme bulunan hap şeklinde bir mesaj balonu kullanılmış. Gmail tarafında M şeklindeki zarf biraz daha yuvarlak ancak öyle büyük bir değişiklik yok. Takvim’de ise eski ikon tasarımına belirgin bir şekilde geri dönülüyor. Dört renkli dış kutu ortadan kalkmış, yerine klasik mavi geri dönmüş. Nostaljik diyebiliriz.

Tüm yeni logolar:

logo

Google

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Gang of Dragon'ın Geliştiricisi YouTube Kanalını ve Tüm Videolarını Sildi!

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

DJI, Yeni Drone Serisini Tanıttı: Karşınızda Yeni Başlayanlar İçin Müthiş Özellikler Sunan DJI Lito 1 ve Lito X1

