600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

Hyundai, 2026 Çin Otomobil Fuarı'nda Çin pazarı için geliştirdiği yeni elektrikli otomobili IONIQ V modelini tanıttı. 600 km’yi aşan menzili, 27 inç 4K ekranı, yapay zekâ destekli asistanı ve özel tasarımıyla gelen araç, markanın Çin’deki yeni döneminin ilk modeli oldu.

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Hyundai, elektrikli otomobil rekabetinin en sert yaşandığı pazarlardan biri olan Çin’de yeni kozunu sahneye çıkardı. Auto China 2026 kapsamında tanıtılan Hyundai IONIQ V, markanın Çin için özel olarak geliştirdiği ilk IONIQ modeli olarak karşımıza çıktı.

Bu otomobil, sadece yeni bir elektrikli model olmanın ötesinde Hyundai’nin Çin’deki yeni stratejisinin de başlangıç noktası. Şirket, Çin’i artık yalnızca araç sattığı büyük bir pazar olarak değil; elektrikli otomobil, yazılım ve akıllı sürüş teknolojilerinin geliştirildiği önemli bir merkez olarak görüyor.

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı
Hyundai IONIQ V, markanın Çin’deki yeni elektrikli otomobil dönemini başlatıyor

Hyundai IONIQ V, daha önce gösterilen VENUS Concept’ten izler taşıyor. Yani karşımızda “konsept gibi görünen ama üretime hazırlanan” bir otomobil var diyebiliriz. İnce farlar, akıcı gövde çizgisi, çerçevesiz kapılar ve daha sade ön yüz, araca oldukça fütüristik bir hava katıyor.

Modelin ölçüleri de dikkat çekici. IONIQ V; 4.900 mm uzunluk, 1.890 mm genişlik ve 2.900 mm aks mesafesiyle geliyor. Bu da özellikle iç mekânda geniş bir yaşam alanı sunulacağı anlamına geliyor. Hyundai’nin paylaştığı bilgiye göre uzun menzilli versiyon, CLTC standardına göre 600 km’nin üzerinde menzil sunacak.

Özellikleri

Özellik Hyundai IONIQ V
Uzunluk 4.900 mm
Genişlik 1.890 mm
Aks mesafesi 2.900 mm
Menzil 600 km CLTC
Ekran 27 inç ultra ince 4K panoramik ekran
Sürücü bilgilendirme Horizon head-up display
Ses sistemi 8 hoparlör, Dolby Atmos desteği
İşlemci Qualcomm Snapdragon 8295
Akıllı asistan LLM tabanlı Smart AI Assistant
Güvenlik 9 hava yastığı, 360 derece güvenlik sistemleri
Sürüş destek sistemi Momenta destekli gelişmiş sürüş yardım teknolojileri
Batarya iş birliği CATL

Hyundai, IONIQ V’nin fiyatını ve net satış tarihini henüz açıklamadı. Modelin şimdilik Çin pazarı için geliştirildiği biliniyor. Türkiye ya da Avrupa gibi pazarlara gelip gelmeyeceği konusunda ise şirket tarafından yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor.

IONIQ V’nin içinde 27 inç ekran ve yapay zekâ destekli asistan var

Elektrikli otomobillerde artık yalnızca menzil değil, kabin içindeki teknoloji deneyimi de büyük önem taşıyor. Hyundai da IONIQ V’te bu tarafa epey yüklenmiş. Araçta 27 inçlik ultra ince 4K panoramik ekran bulunuyor. Bu ekran, hem sürüş bilgilerini hem de multimedya özelliklerini tek bir geniş yüzeyde topluyor.

Bunun yanında araçta Qualcomm Snapdragon 8295 işlemciden güç alan yapay zekâ destekli bir asistan da yer alıyor. Hyundai’nin açıklamasına göre bu sistem, araç içi komutları daha doğal şekilde anlamayı hedefliyor. Yani sürücü, bazı ayarları menüler arasında kaybolmadan sesli komutlarla yapabilecek.

Hyundai, Çin’de 5 yılda 20 yeni model çıkarmayı hedefliyor

IONIQ V’nin asıl önemi, Hyundai’nin Çin’deki büyük planının ilk parçası olması. Şirket, BAIC Group ile kurduğu Beijing Hyundai ortaklığına toplam 8 milyar yuan yatırım yapıldığını açıkladı. Bu yatırım; yerel üretim, yeni elektrikli modeller ve Çinli teknoloji şirketleriyle iş birlikleri için kullanılacak.

Hyundai’nin hedefi oldukça iddialı: Çin’de önümüzdeki 5 yıl içinde 20 yeni model piyasaya sürmek. Bu modeller arasında tamamen elektrikli otomobillerin yanı sıra menzil uzatıcılı elektrikli otomobiller de olacak. Şirket, bu hamleyle Çin’de yıllık 500 bin adetlik satış seviyesine ulaşmak istiyor.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Volkswagen, Otomotiv Sektörünü Derinden Etkileyecek Yeni Bir Stratejiye Geçiyor

Volkswagen, Otomotiv Sektörünü Derinden Etkileyecek Yeni Bir Stratejiye Geçiyor

Arabada USB Portları Neden Yavaş Şarj Eder, Hızlı Şarj İçin Ne Gerekir?

Arabada USB Portları Neden Yavaş Şarj Eder, Hızlı Şarj İçin Ne Gerekir?

Yüksek KM’deki Bir Otomatik Vites Araba Nasıl Kullanılmalı?

Yüksek KM’deki Bir Otomatik Vites Araba Nasıl Kullanılmalı?

Türkiye’deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller (1.5 Milyon TL'den Ucuz Tek Bir Otomobil Kaldı) - Nisan 2026

Türkiye’deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller (1.5 Milyon TL'den Ucuz Tek Bir Otomobil Kaldı) - Nisan 2026

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Volkswagen, Otomotiv Sektörünü Derinden Etkileyecek Yeni Bir Stratejiye Geçiyor

Volkswagen, Otomotiv Sektörünü Derinden Etkileyecek Yeni Bir Stratejiye Geçiyor

Google’dan 23 Nisan Sürprizi: Bu Site Sizi 1920'ye Işınlayacak

Google’dan 23 Nisan Sürprizi: Bu Site Sizi 1920'ye Işınlayacak

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Tesla Türkiye’ye Bakanlıktan ÖTV Cezası: 1.300’den Fazla Satış İncelendi

Tesla Türkiye’ye Bakanlıktan ÖTV Cezası: 1.300’den Fazla Satış İncelendi

Elektrikli Renault Scenic E-Tech Türkiye’de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı ve Sunduğu Menzil

Elektrikli Renault Scenic E-Tech Türkiye’de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı ve Sunduğu Menzil

