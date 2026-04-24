Hyundai, 2026 Çin Otomobil Fuarı'nda Çin pazarı için geliştirdiği yeni elektrikli otomobili IONIQ V modelini tanıttı. 600 km’yi aşan menzili, 27 inç 4K ekranı, yapay zekâ destekli asistanı ve özel tasarımıyla gelen araç, markanın Çin’deki yeni döneminin ilk modeli oldu.

Hyundai, elektrikli otomobil rekabetinin en sert yaşandığı pazarlardan biri olan Çin’de yeni kozunu sahneye çıkardı. Auto China 2026 kapsamında tanıtılan Hyundai IONIQ V, markanın Çin için özel olarak geliştirdiği ilk IONIQ modeli olarak karşımıza çıktı.

İçerikten Görseller +3 × + − ‹ ›

Bu otomobil, sadece yeni bir elektrikli model olmanın ötesinde Hyundai’nin Çin’deki yeni stratejisinin de başlangıç noktası. Şirket, Çin’i artık yalnızca araç sattığı büyük bir pazar olarak değil; elektrikli otomobil, yazılım ve akıllı sürüş teknolojilerinin geliştirildiği önemli bir merkez olarak görüyor.

İçerikten Görseller +3 × + − ‹ ›

Hyundai IONIQ V, markanın Çin’deki yeni elektrikli otomobil dönemini başlatıyor

Hyundai IONIQ V, daha önce gösterilen VENUS Concept’ten izler taşıyor. Yani karşımızda “konsept gibi görünen ama üretime hazırlanan” bir otomobil var diyebiliriz. İnce farlar, akıcı gövde çizgisi, çerçevesiz kapılar ve daha sade ön yüz, araca oldukça fütüristik bir hava katıyor.

Modelin ölçüleri de dikkat çekici. IONIQ V; 4.900 mm uzunluk, 1.890 mm genişlik ve 2.900 mm aks mesafesiyle geliyor. Bu da özellikle iç mekânda geniş bir yaşam alanı sunulacağı anlamına geliyor. Hyundai’nin paylaştığı bilgiye göre uzun menzilli versiyon, CLTC standardına göre 600 km’nin üzerinde menzil sunacak.

Özellikleri

Özellik Hyundai IONIQ V Uzunluk 4.900 mm Genişlik 1.890 mm Aks mesafesi 2.900 mm Menzil 600 km CLTC Ekran 27 inç ultra ince 4K panoramik ekran Sürücü bilgilendirme Horizon head-up display Ses sistemi 8 hoparlör, Dolby Atmos desteği İşlemci Qualcomm Snapdragon 8295 Akıllı asistan LLM tabanlı Smart AI Assistant Güvenlik 9 hava yastığı, 360 derece güvenlik sistemleri Sürüş destek sistemi Momenta destekli gelişmiş sürüş yardım teknolojileri Batarya iş birliği CATL

Hyundai, IONIQ V’nin fiyatını ve net satış tarihini henüz açıklamadı. Modelin şimdilik Çin pazarı için geliştirildiği biliniyor. Türkiye ya da Avrupa gibi pazarlara gelip gelmeyeceği konusunda ise şirket tarafından yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor.

IONIQ V’nin içinde 27 inç ekran ve yapay zekâ destekli asistan var

Elektrikli otomobillerde artık yalnızca menzil değil, kabin içindeki teknoloji deneyimi de büyük önem taşıyor. Hyundai da IONIQ V’te bu tarafa epey yüklenmiş. Araçta 27 inçlik ultra ince 4K panoramik ekran bulunuyor. Bu ekran, hem sürüş bilgilerini hem de multimedya özelliklerini tek bir geniş yüzeyde topluyor.

Bunun yanında araçta Qualcomm Snapdragon 8295 işlemciden güç alan yapay zekâ destekli bir asistan da yer alıyor. Hyundai’nin açıklamasına göre bu sistem, araç içi komutları daha doğal şekilde anlamayı hedefliyor. Yani sürücü, bazı ayarları menüler arasında kaybolmadan sesli komutlarla yapabilecek.

Hyundai, Çin’de 5 yılda 20 yeni model çıkarmayı hedefliyor

IONIQ V’nin asıl önemi, Hyundai’nin Çin’deki büyük planının ilk parçası olması. Şirket, BAIC Group ile kurduğu Beijing Hyundai ortaklığına toplam 8 milyar yuan yatırım yapıldığını açıkladı. Bu yatırım; yerel üretim, yeni elektrikli modeller ve Çinli teknoloji şirketleriyle iş birlikleri için kullanılacak.

Hyundai’nin hedefi oldukça iddialı: Çin’de önümüzdeki 5 yıl içinde 20 yeni model piyasaya sürmek. Bu modeller arasında tamamen elektrikli otomobillerin yanı sıra menzil uzatıcılı elektrikli otomobiller de olacak. Şirket, bu hamleyle Çin’de yıllık 500 bin adetlik satış seviyesine ulaşmak istiyor.