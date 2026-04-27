Steam Oyun Kolunun Fiyatı Ortaya Çıktı (PS5 DualSense ve Xbox Kontrolcüsüne Rakip Olur mu?)

Yeni bir sızıntı, Steam'in yeni oyun kumandası Steam Controller'ın fiyatını ortaya çıkardı. Buna göre cihaz, PlayStation ve Xbox kontrolcülerden çok daha pahalı olacak.

Dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olan Steam, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru büyük donanım duyuruları yapmıştı. Steam Machine başta olmak üzere birçok farklı ürünün tanıtıldığını görmüştük. PlayStation’ın DualSense kontrolcülerine rakip olacak oyun kumandası Steam Controller da bunlardan biriydi.

Bu ürünlerin tanıtılmasının üzerinden aylar geçmiş olsa da hâlâ fiyatları ve çıkış tarihleri konusunda bilgi yoktu. Şimdi ise Steam Controller ile ilgili önemli bir sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntı, cihazın fiyatını içeriyor.

99 dolarlık DualSense ve Xbox kontrolcülerinden çok daha pahalı bir fiyatla gelecek

Donanım incelemeleri yapan bir kişi tarafından sızdırılan bilgilere göre Steam Controller’ın fiyatı 99 dolar gibi çok yüksek seviyede olacak. 99 dolar, kontrolcünün PS5, Xbox ve Nintendo Joy-Con dahil tüm popüler kontrolcülerden daha pahalı olacağı anlamına geliyor. Yani kullanıcıları bu konuda üzeceğini söyleyebiliriz. Karşılaştırma yapacak olursak Xbox kolları ABD’de 65 dolardan, PS5 kolları 74 dolardan başlayan fiyatlara satılıyor. 99 dolar gerçekten pahalı.

Kontrolcünün normalde 2026’nın başlarında çıkması planlanıyordu ancak yaşanan çip krizleri ertelemelere yol açtı. Ne zaman geleceği konusunda bir bilgi yok ancak yıl bitmeden diğer tüm yeni Steam ürünleriyle birlikte piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Steam Controller’ın tüm özelliklerine aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.