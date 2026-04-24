Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Steam'de bu hafta 4 oyun daha ücretsiz olarak dağıtılıyor. Siz de vakit kaybetmeden bu oyunları ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle birçok farklı türden seveceğinizi düşündüğümüz 4 oyun ücretsiz olmuş durumda.

8AM, Nocturnal, Aeonic ve SurrounDead Poly Construction'ı 27 Nisan tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.

8AM nasıl bir oyun?

"8AM", bir odada kapana kısılmış halde kameralar aracılığıyla bir aileyi izlediğiniz bir gerilim oyunudur. Hiçbir açıklama yapılmadan, her gece tuhaf olayların olup olmadığını tahmin etmeniz gerekir. Doğru tahminlerde bulunursanız süreniz uzar ve sabah 8:00'e kadar kaçış yolunu bulmaya çalışırsınız.

8AM'ı buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Nocturnal nasıl bir oyun?

Bu 2 saatlik yoğun aksiyon-platform oyununda, Sis'in ötesinde yatan sırları ortaya çıkarmak için ateş ve çelikle yolunu aç. Alevleri kontrol etmeye ve her şeyi yakmaya hazır ol!

Nocturnal'ı buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Aeonic nasıl bir oyun?

Aeonic'te, başlangıçtan günümüze ve olası geleceklere kadar uzanan tüm tarih boyunca, medeniyetin en önemli dönemlerinde gezegenin farklı bölgelerinde ve ötesinde yaşanan en büyük olayları deneyimlersiniz.

Aeonic'i buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

SurrounDead Poly Construction nasıl bir oyun?

SurrounDead Poly Construction, oyuncuların bulmacaları çözüp, eşyaları toplayarak ve tüm düşmanları yenerek oyunun sonuna ulaşmaya çalıştıkları bir açık dünya hayatta kalma macera oyunudur.

SurrounDead Poly Construction'ı buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

