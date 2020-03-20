WhatsApp'ın kısa bir süre önce test etmeye başladığı mesajların kendi kendine silinmesi özelliği, Instagram'a da geliyor. Jane Manchun Wong tarafından keşfedilen bu özellik, Instagram yetkilileri tarafından da doğrulandı.

Kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, WhatsApp'ın kendi kendine silinen mesajlar üzerinde çalıştığından bahsetmiştik. Kullanıcılar, bu özellik kapsamında belirli zaman aralıkları oluşturacaklardı ve bu aralıklar sona erdiğinde de WhatsApp mesajları kendi kendine silinecekti. İşte, kullanıcıların hayatlarını hayli kolaylaştıracak olan bu özellik şimdi Instagram'a da geliyor gibi görünüyor.

Instagram'ın yeni özelliğini keşfeden isim, sosyal medya platformları için önemli bir isim olan Jane Manchun Wong. Haberlerimize zaman zaman konu olmayı başaran Wong, tersine mühendislik işlemleri ile sosyal medya platformlarının yeni özelliklerini ortaya çıkarıyor ve Wong'un ortaya çıkardığı son yenilik, Instagram'daki mesajların kendi kendine silinebilecek olması oldu.

Wong, yaptığı açıklamalarda Instagram'ın yeni özelliğinin nasıl çalıştığını anlattı. Yapılan açıklamalara göre Instagram'ın şu an için üzerinde çalıştığı mesajların otomatik olarak silinmesi özelliği, herhangi bir mesajdan çıktığınız an devreye giriyor. Yani kullanıcıların belirli bir zaman aralığı tanımlamalarına imkan verilmiyor. Bunun çok aceleci bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz ancak özelliğin hala geliştirilme aşamasında olduğunu ve bu durumun değişebileceğini söyleyebiliriz.

Sohbet penceresinden çıkar çıkmaz mesajların silindiği bir özelliğe ilk kez Snapchat'te karşılaşmıştık. Paylaşılan gönderilerin 24 saat içinde silindiği Snapchat'te kullanıcılar arasındaki metin mesajları ve medyalar da kullanıcı mesaj ekranını kapatır kapatmaz kayboluyordu.

Instagram'ın kendi kendine silinen mesajlar özelliği böyle görünüyor

Wong'un bu paylaşımı, Instagram yetkililerinin de gözünden kaçmadı ve Wong'un tweetine kısa bir süre içerisinde yanıt geldi. Instagram yetkilileri, söz konusu yanıtlarında kullanıcılarının mesajlaşma deneyimini iyileştirmek için çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek bu özelliğin varlığını doğruladılar. Özelliğin hala geliştirilme aşamasında olduğunu ifade eden yetkililer, mesajların otomatik silinme özelliğinin harici olarak test edilemediğini açıkladılar.