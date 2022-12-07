Snapchat, bu yılki Lensfest'te kullanıcıların özelleştirilebilir lensler ve efektler üreterek para kazanabileceklerini duyurdu. Bu sistemi çok yakında tüm sosyal medya platformlarında görebileceğiz.

AR ve VR, özellikle son birkaç yılda hızla gündelik hayatın bir parçası olmaya başladı. VR sistemi uygulamalarda, Metaverse’de ve oyunlarda kullanılmaya başlarken daha gelişmiş bir teknoloji olan AR ise daha geri planda kaldı. Ufak tefek projeler, oyunlar ve uygulamalar ile hayatımıza girmeye çalışan AR sistemi, aslında hiç beklemediğimiz bir noktada pek çok kullanıcının hayatının girdi bile. Snapchat ve Instagram gibi sosyal medya platformlarındaki pek çok filtre, AR sistemini temel alıyor.

Snapchat ise her yıl düzenlediği Lensfest ile kullanıcıların yaratıcı filtreler ve lensler oluşturmasını sağlayarak kimi zaman bunları satın alıyordu. Bu yıl ile Lensfest’de hemen hemen her kullanıcının para kazanabileceği yeni bir sistem duyuruldu.

Özelleştirilebilir lensler sayesinde herkes para kazanabilecek

Snapchat’in ABD ve bazı ülkelerde kullanımı sunduğu Snapchat+ aboneliği ile birlikte Snap Token adı verilen dijital para birimi de kullanıma sunulmuştu. Bu tokenler sayesinde Snapchat’te daha fazla oyun satın alabiliyor ve içerik üreticilerine destek olabiliyorsunuz. Lensfest’te yapılan açıklamaya göreyse lens üreticileri artık özelleştirilebilir ve ücretli lensler üretebilecek.

Ücretli lensler için 10 ila 50 token arası fiyat düşünülürken özelleştirilebilir lenslerde ise durum biraz daha farklı. Kullanıcılar lenslerine kıyafetler ve aksesuarlar satın alarak tek lens ile onlarca farklı karakter üretebilecek. Bu aksesuarlar ise 1 ila 10 token arası fiyatlara satılacak. Tabii ki bu özellik sadece Snapchat’i baştan aşağı değiştirmeyecek.

Çok yakında bu özelliği Instagram’da da görebiliriz

Snapchat, uzun yıllardır Instagram’ın en sevdiği uygulamalardan birisi. Zira Instagram yöneticileri ne zaman yeni bir özellik eklemek istese önce Snapchat’te var olan özellikleri “ödünç alıyorlar”. Buna Snapchat’in en büyük özelliği olan 24 saatlik hikayeler ve lensler de dahil. E tabii ki durum böyle olunca Snapchat’in bu “ücretli lens” modelinde başarılı olması durumunda bu özelliği de kendine uyarlayabilir.

Instagram’ın da bu özelliği almasının ardından yavaş yavaş ücretli efektleri ve filtreleri pek çok fotoğraf paylaşım uygulamasında ve sosyal medya platformunda görebiliriz. Sosyal medya uzmanları da Elon Musk’ın Twitter’daki mavi tiki ücretli yapmasının ardından artık tüm sosyal medya platformlarının “parayı veren düdüğü çalar” mantığıyla ücretli abonelere özel ayrıcalıklar sunarak para kazanmak istediklerini iddia ediyor.

Snapchat’in bu ücretli lens özelliğinin diğer sosyal medya platformları arasında nasıl bir etki yaratacağını ise 2023 yılında göreceğiz.