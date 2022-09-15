Snapchat’in ilk olarak ücretli olarak sunacağını duyurduğu Snapchat Web, tüm dünyadaki kullanıcılara ücretsiz olarak açıldı.

Bir dönemin en popüler sosyal medya uygulamalarından birisi olan Snapchat, yenilikçi özellikleri ile kullanıcıların dikkatini çekiyordu. Daha sonra Instagram’ın ‘hikayeler’ özelliğini Snapchat’ten kopyalaması ile aniden piyasadan silinmeye yüz tutan sosyal medya uygulaması, sahip olduğu az ama öz kullanıcı kitlesi ile sürekli yenilikler denemeye devam ediyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz ay Snapchat yetkilileri, Whatsapp Web benzeri bir masaüstü sürümü geliştirdiklerini duyurmuş ve bu özelliği sadece belirli ülkelerdeki Snapchat + üyeleri için kullanıma sunmuştu. Snapchat +, ayda 3.99 dolar karşılığında size hikayelerinize bakan kişinin kaç kez baktığını ve arkadaşlarınızı sohbette başa tutturma gibi küçük özellikler vadediyordu.

Snapchat’in masaüstü sürümünü siz de deneyebilirsiniz

Temel hatlarına bakıldığında Whatsapp Web’e çok benzeyen bu masaüstü sürümü, arkadaşlarınıza mesaj atabilmenizi, onları sesli ve görüntülü arayabilmenizi ve onlara snap gönderebilmenizi sağlıyor. Fakat mevcut sürümde şu anda hikâye ekleme, Bitmoji değiştirme ve keşfet kısmında Snapchat tarafından önerilen hikayeleri görme gibi özellikler kullanılamıyor. Fakat yetkililer, yaptıkları açıklamada bu özelliklerin yakın zamanda masaüstü sürümüne eklenmesi için gerekli çalışmalara başladıklarını belirttiler.

Snapchat’in masaüstü sürümüne ek olarak mobil sürüme de sohbet kısayollarının geleceği açıklandı. Sohbet kısayolları sayesinde size mesaj atan, sesli ya da görüntülü arayan kişileri direkt olarak filtreleyebileceksiniz.

Snapchat’in masaüstü sürümü nasıl kullanılır?

web.snapchat.com adresine giriş yapın Kullanıcı adı ve şifrenizi girin Akıllı telefonunuzda açık olan hesabınıza gelen bildirime basarak onaylayın

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Bu adımları başarıyla gerçekleştirdikten sonra Snapchat Web’in size sunduğu tüm imkanları kullanabilirsiniz.