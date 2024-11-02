Qualcomm'un en yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite'in yer aldığı ilk telefon, testlerde ciddi oranda ısındı.

Qualcomm’un yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite’in Galaxy S25 gibi birçok üst düzey Android telefona güç vermesi bekleniyor ancak ortaya çıkan yeni test sonuçlarına göre işlemci yük altında ciddi oranda ısınıyor.

Performans tarafında yapılan testlerde Dimensity 9400 ile mobil işlemcilerde zirveyi paylaşan Snapdragon 8 Elite, en yeni iPhone'ların işlemcilerini bile ikiye katlamayı başarmıştı. Şimdi ise yeni bir testte ortaya çıkan sonuçlara göre Qualcomm yeni işlemcinin aşırı ısınma sorunlarını dengelemeyi başaramazsa kullanıcı deneyimi olumsuz etkilenebilir.

Snapdragon 8 Elite'li Realme GT7 Pro ciddi anlamda ısınıyor

Testler Android Authority ve Digital Trends tarafından gerçekleştirildi.*

Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle gelen ilk telefonlardan biri olan Realme GT7 Pro bir dizi inceleme kaynağının eline geçti. Telefon testlerde yoğun kullanım ve stres testleri sırasında aşırı ısınarak, performansını korumak adına bazı uygulamaları devre dışı bıraktı. Realme GT7 Pro’nun dâhili soğutma sistemi olmasına rağmen bu ısınma sorunu yaşaması Snapdragon 8 Elite’in performansı hakkında soru işaretlerinin oluşmasına yol açtı.

Snapdragon 8 Elite, 4.32 GHz hızında iki ana çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı performans çekirdeğiyle dikkat çekiyor. Qualcomm, bu yeni amiral gemisi işlemcisinde %45 performans artışı ve %40 daha hızlı bir GPU vaat etmişti.

Snapdragon 8 Elite’in stres testleri haricindeki performansı oldukça iyi görünüyor. 30 dakikalık oyun seansları sırasında hafif bir ısınma gözlenirken, genel performansında da herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Ayrıca Qualcomm’un %40 performans artışı iddiası da testlerde tam olarak doğrulanabilmiş değil. İncelemeleri gerçekleştiren kaynaklar, performans artışını yaklaşık %11 ila %13 olarak değerlendiriyor.

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