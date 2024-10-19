Qualcomm'un Realme GT 7 Pro'ya güç verecek yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite, A18 Pro'ya testlerde ciddi fark attı.

Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisi, henüz resmî olarak tanıtılmamasına rağmen Realme GT 7 Pro üzerinde gerçekleştirilen AnTuTu kıyaslamasında dikkat çekici sonuçlar elde etti. Öyle ki testte Qualcomm’un yeni işlemcisi, Apple’ın iPhone 16 Pro Max’te bulunan A18 Pro işlemcisini geride bırakmayı başardı.

Gerçekleştirilen AnTuTu testinde Snapdragon 8 Elite’in güç verdiği Realme GT 7 Pro, 3.025.991 puan alarak Apple'ın A18 Pro işlemcisinin 1.651.728 puanını neredeyse ikiye katladı. Testlerde MediaTek’in Dimensity 9400 işlemcisi de yaklaşık 3.007.853 puan almış olsa da Snapdragon 8 Elite zirveyi ele geçirmiş oldu.

AnTuTu testinde zirve Snapdragon 8 Elite'in oldu

Snapdragon 8 Elite’in güçlü performansı sadece AnTuTu ile sınırlı değil, öyle ki Geekbench’te de etkileyici sonuçlar elde edildi. OnePlus 13 modeli, Snapdragon 8 Elite ile gerçekleştirdiği Geekbench 6 testlerinde sırasıyla 3.216 (tek çekirdek) ve 10.051 (çok çekirdek) puan aldı.

Apple'ın A18 Pro işlemcisi ise Geekbench’in tek çekirdek testinde 3.358 puan alarak Snapdragon 8 Elite’i geride bırakmayı başardı ancak çok çekirdek performansında 8.184 puanla bir adım geride kaldı.

Şu anda en güçlü işlemciye ev sahipliği yapacak olan Realme GT 7 Pro’nun dikkat çeken özellikleri arasında 120Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç BOE OLED ekran, 120W hızlı şarj özellikli 6.000 mAh pil ve 50MP Sony IMX906 ana kamera yer alıyor.

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