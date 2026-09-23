Qualcomm, en güçlü Android telefonlarda kullanılacak 2 nm sürecinde üretilen yeni amiral gemisi işlemcileri Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Gen 6 Extreme'i duyurdu.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan Qualcomm, gerçekleştirdiği bir lansman ile yeni nesil amiral gemisi işlemcilerini resmen bizlerle buluşturdu. Firma, bu sene en üst seviye Snapdragon telefon işlemcilerini 2 adet olarak piyasaya sürüyor. Bunlar Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

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Her iki yonga seti de gelişmiş 2 nm üretim süreciyle tasarlanarak karşımıza çıkıyor. Özellikler konusunda ise oldukça etkileyiciler. Bu işlemcilerin önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek amiral gemisi Android telefonlarda kullanılacağını belirtelim.

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Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 neler sunuyor?

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Yeni işlemcilerin çekirdek yapısına baktığımızda, Qualcomm’un özel tasarladığı Oryon CPU mimarisini görüyoruz. lemci kümesinde 5.0 GHz frekans hızına kadar ulaşabilen iki adet Prime çekirdek ile 4.0 GHz hızında çalışan altı adet Performans çekirdeği yer alıyor. Bu mimari, 16 MB Oryon Flex Cache belleği ile destekleniyor. Qualcomm’un aktardığı verilere göre akıllı telefon sektöründe ilk kez bir mobil CPU 5 GHz frekans eşiğini geride bırakmayı başarıyor.

Bir önceki nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 modeliyle kıyaslandığında Extreme varyantı, işlemci tarafında %13 saf performans artışı sağlarken güç tüketimini %37 oranında azaltıyor. Platform ayrıca 24 GB'a kadar LPD-DDR5x/6-5300 bellek desteği ve UFS 5.0 depolama standartlarını da barındırıyor.

İşlemcilerin grafik kanadında yer alan Adreno GPU birimi, tıpkı Apple’ın A19 Pro ve A20 Pro yongalarında olduğu gibi özel yapay zekâ matris çekirdekleriyle güçlendirilmiş. Bu yapı sayesinde grafik birimi, geleneksel işleme süreçlerinin yanı sıra makine öğrenimi yüklerini doğrudan üstlenebiliyor. GPU tarafındaki en büyük yeniliklerden biri ise Qualcomm’un yapay zekâ destekli süper çözünürlük ve kare oluşturma çözümü olan Adreno Neural Fusion teknolojisi.

Bu sistem, görsel bozulma veya bulanıklık yaratmadan yüksek kare hızları sunarken grafik işleme gücü tüketimini %40’a varan oranda düşürüyor. Extreme sürümünde yer alan 18 MB büyüklüğündeki özel Adreno Yüksek Performans Belleği sayesinde grafik performansı geçen yıla kıyasla %44 artıyor ve %40 daha iyi bir enerji verimliliği elde ediliyor. Unreal Engine, Unity ve Messiah gibi oyun motorlarıyla tam entegre çalışan sistem; Honkai: Star Rail ve Monster Hunter Outlanders gibi yapımlarda aktif olarak boy gösterecek.

Yapay zekâ ve kamera performansları

Qualcomm, yeni platformlarında cihaz içi yapay zeka ajanları konseptine de odaklanıyor. Yeniden tasarlanan Qualcomm Hexagon NPU birimi, bir önceki nesle göre %35 daha yüksek performans ve %33 daha fazla güç verimliliği sunuyor. Extreme varyantı, doğrudan cihaz üzerinde hiçbir sunucuya bağlanmadan 30 milyar parametreyi aşan yapay zekâ modellerini ve 32K bağlam pencerelerini işleyebiliyor.

Kamera tarafında ise üçlü 20-bit Spectra AI-ISP dikkat çekiyor. Extreme modeli mobil cihazlarda piksel başına 16 bit yapay zekâ verisi işleyerek 8K 60 FPS video kaydı ve 4K 240 fps ağır çekim imkânı tanıyor. Standart modelde ise bu sınırlar 8K 30 fps ve 4K 120 fps seviyesinde kalıyor.

Geleceğin ağ standartlarına hazırlık olarak geliştirilen Qualcomm X105 5G Modem-RF sistemi, 3GPP Release 19 mimarisine hazır şekilde geliyor. İndirmede 14.8 Gbps, yüklemede ise 4.2 Gbps teorik hızlara ulaşabilen bu modem; akıllı telefonlar için 6 anten desteği ve dört bantlı GNSS alıcısı barındırıyor. Yerel bağlantı tarafında ise Qualcomm FastConnect 8800 çipi bulunuyor. Sektörde ilk kez 4x4 Wi-Fi konfigürasyonunu sunan bu sistem, gelecekteki Wi-Fi 8 standartlarına hazırlık sunarken Bluetooth 6.0, UWB ve Thread protokollerini de destekliyor.

Qualcomm tarafından aktarılan bilgilere göre Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Extreme Gen 6 işlemcilerinden güç alan ilk akıllı telefonlar önümüzdeki haftalarda pazara sunulacak. Bu işlemcileri taşıyacağı doğrulanan ve ilk dalgada gelmesi beklenen modeller arasında Motorola Signature 27, OnePlus 16 ve iQOO 16 yer alıyor.