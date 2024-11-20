Snapdragon 8 Elite, Cyberpunk 2077'yi 60 FPS'te Çalıştırdı

Qualcomm'un son amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite'in Cyberpunk 2077'yi 60 FPS'te çalıştırabildiği açıklandı.

Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite, grafik yetenekleri ile öne çıkıyor. Bir XDA kullanıcısı, bu mobil işlemci ile kağıt üzerinde gerçekleşmesi oldukça zor bir şeyi başardı ve bu işlemci ile Cyberpunk 2077'yi 60 FPS'te çalıştırdı.

Daha önceki haberlerde de Snapdragon 8 Elite'in üzerinde bulunan Adreno 830 GPU'nun AMD Radeon 780M entegre grafik biriminden daha yüksek 3DMark puanlarına sahip olduğu belirtilmişti. 780M, Legion Go oyuncu dizüstü bilgisayarında oyunu düşük ayarlarda da olsa çalıştırabiliyor.

Düşük seviyede de olsa çalıştırabiliyor

Öte yandan Snapdragon 8 Elite'in bu başarısı belli şartlara bağlı. İşlemcinin oyunu 60 FPS'de çalıştırabilmesi için 720p çözünürlükte ve oyunun görüntü seçeneklerinin de düşük ayarlarda olması gerekiyor. Ayrıca paylaşılan görsellere baktığımızda AMD FSR ya da benzeri bir kare oluşturma teknolojisinin kullanıldığını söylemek mümkün.

Öte yandan bu denemede Eggns'in daha yayınlanmamış olan emülatörünün kullanıldığı belirtiliyor. Bu da tam sürüm versiyonda emülatörün ve işlemcinin daha iyi performans göstereceği anlamına geliyor. Daha önce bir önceki nesil amiral gemisi işlemcilerde de Cyberpunk 2077 çalıştırılmıştı.

Bu deneme, yeni işlemcinin mobilde emülatör çalıştırma becerilerini de gösteriyor. Qualcomm yeni işlemcisi ile bu alanda önemli bir atılıma imza atıyor. Geliştiricilerin de desteklemesi durumunda AAA oyunlar mobil cihazlarda çok daha akıcı şekilde çalışabilir.