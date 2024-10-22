Qualcomm, 2025 model amiral gemisi telefonlara hayat verecek yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite'i duyurdu. Etkileyici özelliklerle donatılan işlemci, en çok da performansıyla gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.

Mobil işlemci dünyasının bir numarası olarak görülen Qualcomm, 2025 model amiral gemisi telefonlara hayat verecek yeni işlemcisini tanıttı. "Snapdragon 8 Elite" olarak isimlendirilen yeni işlemci, dünyanın en hızlı mobil CPU'suna ev sahipliği yapıyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite, tüketicileri her anlamda etkileyecek gibi görünüyor. Zira bu işlemci, önceki nesil Qualcomm işlemcilerden yüzde 45 daha hızlı CPU performansı sunuyor. Yeni işlemcinin güç verimliliği ise yüzde 44 kadar artırılmış durumda.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite'in teknik özellikleri şöyle:

3 nm üretim mimarisine sahip olan Qualcomm Snapdragon 8 Elite, "Oryon" olarak isimlendirilen CPU'larla donatıldı. 2 temel, 6 tane de performans çekirdeği içeren bu CPU, 4,32 GHz çalışma frekansına ulaşabiliyor. Adreno 830 GPU ile donatılan işlemci, Adreno 750'ye kıyasla yüzde 40'lık performans artışı vadediyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite, yapay zekâ odaklı bir yapıya sahip. Bu bağlamda; Qualcomm'un yapay zekâ motoru, ses, metin ve görüntüleri daha iyi şekilde anlayabilecek ve dünyayı akıllı telefonun kamerasıyla görebilecek. Tabii tüm bunların ne anlam ifade edeceği, Snapdragon 8 Elite'li akıllı telefonların piyasaya sürülmesi ile daha iyi anlaşılacak.

Qualcomm'un yeni mobil işlemcisi, 320 MP'ye kadar kamera sensörlerine destek verecek. Akıllı telefon üreticileri, 48 MP + 48 MP + 48 MP gibi farklı farklı kombinasyonları kullanabilecekler. Ancak Snapdragon 8 Elite, burada biraz geride kalacak gibi görünüyor. Zira bu işlemci 4K 60fps görüntü çekimlerine izin verecek. En güçlü rakiplerinden MediaTek Dimensity 9400 ise 8K 60fps çekimlere izin veriyordu.

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