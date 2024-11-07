Qualcomm ile ARM, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin mali durum tablolarını paylaştılar. Her iki şirket de analist beklentilerini aşan rakamlar açıkladı.

İşlemci dünyasının önemli isimleri Qualcomm ile ARM, eş zamanlı birer etkinlik gerçekleştirdiler. Bu etkinliklerde 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin mali durum raporlarını yayımlayan firmalar, analist beklentilerini aşmayı başardılar.

Qualcomm tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin son 3 aylık geliri, 10,24 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. ARM ise aynı dönem için 840 milyon dolarlık gelir bildirdi. Analistlerin gelir tahminleri Qualcomm için 9,9 milyar dolar, ARM içinse 810 milyon dolardı.

Qualcomm'un kârı iki katına çıktı

Kârlılık tarafına baktığımız zaman Qualcomm'da yüzlerin güldüğünü söyleyebiliriz. Çünkü şirket, son 3 ay için 2,92 milyar dolar kâr açıkladı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı döneminde açıklanan 1,49 milyar dolarlık kârın neredeyse iki katıydı. ARM, kârlılıkla ilgili bir şey söylemedi.

Hem Qualcomm hem de ARM tarafından yapılan açıklamalarda, gelecek dönemler için nispeten olumlu bir hava oluşturuldu. Yapılan açıklamalara göre bu çeyrekteki gelir artışının temel sebebi üst düzey telefonlardı ve bu durum, gelecek dönemler için de devam edecek. Ancak Qualcomm, pazardaki genişlemenin en fazla yüzde 5 seviyelerinde olacağını düşündüğünü söyledi.