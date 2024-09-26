Samsung Galaxy S26 Ultra'da kullanılacak Snapdragon 8 Gen 5 işlemcilerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Qualcomm henüz Snapdragon 8 Gen 4 işlemcilerini henüz resmî olarak tanıtmadı. Gelecek ay tanıtılacak olan işlemcinin ilk olarak Xiaomi'nin yeni cihazlarında kullanılması bekleniyor. Öte yandan iddialara göre 2025'te çıkması beklenen Snapdragon 8 Gen 5'in bazı özellikleri ortaya çıktı.

Çin sosyal medyası Weibo'da The Undead adlı teknoloji muhbiri tarafından yapılan paylaşıma göre Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 5 için hem TSMC hem de Samsung Foundry ile birlikte çalışacak. Snapdragon 8 Gen 1 işlemciler de Samsung Foundrt iş birliği ile üretilmiş, yaşanan sorunlardan sonra Qualcomm TSMC'yle anlaşmıştı.

İşlemci hızı artacak, 3nm mimari değişmeyecek

İddialara göre Snapdragon 8 Gen 5 çipsetinde 2+6 çekirdek bulunmaya devam edecek. Bu konfigürasyonu Snapdragon 8 Gen 4'te de iki Cortex-X925 performans çekirdekleri ve altı Cortex-A725 verimlilik çipinden oluşan şekilde göreceğimizi biliyoruz. Gen 5'te ise 3nm mimariye sahip çipler ve 5.0Ghz'e varan çekirdek hızı göreceğiz. Verimlilik çekirdeklerinin hızı ise 4.0GHz olacak. Öte yandan bu hızı sadece TSMC tarafından üretilen varyantlarda görmemiz bekleniyor.

Qualcomm'un iki farklı kaynaktan aldığı çekirdeklerle Snapdragon 8 Gen 5'leri üretmesi durumunda ilginç Geekbench test sonuçları görebiliriz. Elbette ki bu iddialar adı üzerinde iddia ve Snapdragon 8 Gen 5'in üretime girmesi için daha uzun bir zaman var. O yüzden bu iddialara şüpheyle yaklaşmak ve şu an için bu bilgiler doğru olsa bile daha sonra firmaların karar değiştirebileceğini hatırlamak gerekiyor.