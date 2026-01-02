Tümü Webekno
CASEDOIT aksesuarlarda indirimler! Animal Joy'da özel fırsatlar! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

AMD Ryzen 7 9800X3D Dünya Rekoru Kırdı: Yenisi Tanıtılmadan Şanına Yakışır Veda!

AMD'nin güncel en güçlü işlemcilerinden biri olan Ryzen 7 9800X3D ile 7.335 MHz hıza ulaşılarak dünya rekoru kırıldı.

AMD Ryzen 7 9800X3D Dünya Rekoru Kırdı: Yenisi Tanıtılmadan Şanına Yakışır Veda!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

AMD’nin oyun performansıyla efsaneleşen işlemcisi Ryzen 7 9800X3D, tahtını devretmeye hazırlanırken görkemli bir veda yaptı. Çinli hız aşırtma (overclock) tutkunu “Hero”, işlemciyi 7.335 MHz seviyesine çıkararak yeni bir dünya rekoruna imza attı.

AMD’nin CES 2026’da yeni nesil X3D işlemcilerini, özellikle de 9800X3D’nin halefi olması beklenen Ryzen 9 9850X3D’yi tanıtmaya hazırlandığı günlerde gelen bu rekor, âdeta “efsane işlemciye” yakışır bir son oldu.

Yeni rekor nasıl kırıldı?

2

Rekor denemesinde, hız aşırtma odaklı tasarımıyla dikkat çeken Colorful iGame X870E Vulcan OC V14 anakart kullanıldı. 18+2+2 fazlı güçlü VRM yapısına sahip bu üst seviye anakart, yalnızca iki RAM yuvasıyla maksimum performansa odaklanıyor. Soğutma için ise sıvı azot (LN2) tercih edildi.

Hero, günlük kullanım için oldukça riskli sayılabilecek 1.688V gibi ekstrem bir voltaj uyguladı ancak bu deneme, sürekli yük altında değil, tek çekirdekli anlık frekans rekoru olduğu için bu değerler kabul edilebilir sınırlar içinde değerlendiriliyor.

Bir önceki rekor, Tayvanlı overclock ustası “Hicookie” tarafından 7.313 MHz ile kırılmıştı. Yeni rekor yalnızca 22 MHz farkla geçmiş olsa da hız aşırtma dünyasında bu tür küçük artışlar büyük prestij anlamına geliyor.

[1-8 Ocak] Toplam Değeri 2.918 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu [1-8 Ocak] Toplam Değeri 2.918 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu
PlayStation 5 Kırıldı mı? PS5 ROM Anahtarları Sızdırıldı! PlayStation 5 Kırıldı mı? PS5 ROM Anahtarları Sızdırıldı!
İşlemci Amd

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yurt Dışından Telefon Getirme Devri Bitti: 2026 IMEI Kayıt Ücreti Açıklandı

Yurt Dışından Telefon Getirme Devri Bitti: 2026 IMEI Kayıt Ücreti Açıklandı

Elektrikli Otomobillerin İkonik Özelliği Yasaklanıyor: Tamam da Niye?

Elektrikli Otomobillerin İkonik Özelliği Yasaklanıyor: Tamam da Niye?

1.400 Kilometre Menzili Olan Dev SUV Polestones Adamas Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

1.400 Kilometre Menzili Olan Dev SUV Polestones Adamas Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Samsung Galaxy S26 modelleri kanlı canlı görüntülendi [Video]

Samsung Galaxy S26 modelleri kanlı canlı görüntülendi [Video]

2025'in En İyi Uygun Fiyatlı Telefonları: Bütçe Dostu Modeller ve Özellikleri

2025'in En İyi Uygun Fiyatlı Telefonları: Bütçe Dostu Modeller ve Özellikleri

Mantarların Bilgisayarlarda RAM Olarak Kullanılabileceği Keşfedildi: Peki Nasıl?

Mantarların Bilgisayarlarda RAM Olarak Kullanılabileceği Keşfedildi: Peki Nasıl?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim