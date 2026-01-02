AMD Ryzen 7 9800X3D Dünya Rekoru Kırdı: Yenisi Tanıtılmadan Şanına Yakışır Veda!

AMD'nin güncel en güçlü işlemcilerinden biri olan Ryzen 7 9800X3D ile 7.335 MHz hıza ulaşılarak dünya rekoru kırıldı.

AMD’nin oyun performansıyla efsaneleşen işlemcisi Ryzen 7 9800X3D, tahtını devretmeye hazırlanırken görkemli bir veda yaptı. Çinli hız aşırtma (overclock) tutkunu “Hero”, işlemciyi 7.335 MHz seviyesine çıkararak yeni bir dünya rekoruna imza attı.

AMD’nin CES 2026’da yeni nesil X3D işlemcilerini, özellikle de 9800X3D’nin halefi olması beklenen Ryzen 9 9850X3D’yi tanıtmaya hazırlandığı günlerde gelen bu rekor, âdeta “efsane işlemciye” yakışır bir son oldu.

Yeni rekor nasıl kırıldı?

Rekor denemesinde, hız aşırtma odaklı tasarımıyla dikkat çeken Colorful iGame X870E Vulcan OC V14 anakart kullanıldı. 18+2+2 fazlı güçlü VRM yapısına sahip bu üst seviye anakart, yalnızca iki RAM yuvasıyla maksimum performansa odaklanıyor. Soğutma için ise sıvı azot (LN2) tercih edildi.

Hero, günlük kullanım için oldukça riskli sayılabilecek 1.688V gibi ekstrem bir voltaj uyguladı ancak bu deneme, sürekli yük altında değil, tek çekirdekli anlık frekans rekoru olduğu için bu değerler kabul edilebilir sınırlar içinde değerlendiriliyor.

Bir önceki rekor, Tayvanlı overclock ustası “Hicookie” tarafından 7.313 MHz ile kırılmıştı. Yeni rekor yalnızca 22 MHz farkla geçmiş olsa da hız aşırtma dünyasında bu tür küçük artışlar büyük prestij anlamına geliyor.