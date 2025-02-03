OpenAI ile SoftBank, Japonya'da yeni bir yapay zekâ girişimi kurdu. Bu girişim, Japonya'daki kurumsal müşterilere odaklanacak. İşte detaylar...

Yapay zekâ sektörünün öncüsü OpenAI ile onun önemli yatırımcıları arasında yer alan SoftBank arasında yeni iş birliği duyuruldu. Japonya pazarını hedef alan bu iş birliği kapsamında kurumsal müşterilere hizmet verecek yeni bir yapay zekâ girişimi hayata geçirilecek.

OpenAI ile SoftBank arasındaki iş birliği kapsamında kurulan yapay zekâ girişimi, "SB OpenAI Japan" olarak isimlendirilecek. Şirketin hangi alanlarda hizmet vereceği şimdilik belirsiz ancak OpenAI, bu iş birliğinden kârlı çıkacak gibi görünüyor. Çünkü SoftBank ile onun iştirakleri, OpenAI teknolojilerinden faydalanmak için yıllık 3 milyar dolar ödeme yapacak.

İş birliğinin zamanlaması manidar

OpenAI ile SoftBank arasındaki iş birliği, en çok da zamanlaması açısından önemli gibi görünüyor. Zira geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde OpenAI'ın son yatırım turunda yatırımcılardan 40 milyar dolar dolar daha istediğinden ve SoftBank'ın bu yatırım turunda OpenAI için 15 ila 25 milyar doları gözden çıkardığından bahsetmiştik. İkili arasındaki iş birlikleri, her geçen gün biraz daha derinleşecek.

OpenAI ile SoftBank arasındaki iş birliğine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım SB OpenAI Japan, yapay zekâ sektörüne ne gibi katkılar sağlayacak.