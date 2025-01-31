OpenAI, mantık yürütebilen yeni yapay zekâ modeli o3-mini'yi resmen kullanıma sundu. Model, ücretsiz kullanıcılara da sınırlı olarak sunulacak. Bu, ilk kez mantık yürütebilen bir OpenAI modeline bedavaya erişebileceğiz demek.

OpenAI, aralık ayında 12 gün boyunca gerçekleştirdiği etkinliklerde ChatGPT’ye güç verecek mantık yürütebilen yeni yapay zekâ modeli o3-mini’yi duyurmuştu ve yakında geleceğini söylemişti. Geçtiğimiz haftalarda ise modelin testlerinin tamamlandığı belirtilmişti.

Bugün ise beklenen açıklama geldi. Yapay zekâ devi, o3-mini’nin resmen kullanıma sunulduğunu açıkladı.

o1’den çok daha hızlı ve doğru yanıtlar sunacak, ücretsiz erişilebilecek

o3-mini modeli, CahtGPT’nin içinde kullanıcılar için çıkış yapacak. Aynı zamanda API hizmetlerinde de geliştiriciler için sunulacak. Daha da iyisi, tamamen ücretsiz kullanıcılara sınırlı erişim imkânı tanınacak. Bu, ilk kez mantık yürütebilen bir OpenAI modeline herhangi bir ücret ödemeden erişilebileceği anlamına geliyor.

o3-mini modeli, her anlamada OpenAI’ın diğer mantık yürütebilen modeli o1’den iyi. Model, matematikten kodlama ve bilime kadar her konuda mevcut modelden daha hızlı ve daha doğru yanıtlar sağlayabiliyor. Şirketin belirttiğine göre o1-mini’de %24 daha hızlı. Tüm bunların yanı sıra çok daha az gecikmeyle kullanılabiliyor. Modelin web’deki kaynakları kullanarak da yanıt verebileceğini belirtelim.

Ücretli Plus, Team ve Pro aboneliğine sahip ChatGPT kullanıcıları, OpenAI’ın “ChatGPT’de kodlama yapmak için en iyisi” olarak nitelendirdiği o3-mini-high’a erişim sağlayabilecekler.