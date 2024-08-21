Soğuk bir kış gününü hatırlayın, böylesi kupkuru bir havada bile şıp şıp burnumuz akar. Bu sinir bozucu olay, nasıl oluyor da kuru havada bile yaşanıyor?

Burnumuz, sanılanın aksine yalnızca koku almaktan sorumlu bir organ değil.

Üstelik soğuk havada burun akıntısı yaşamamız için hasta bile olmamıza gerek yok!

Oldukça sinir bozucu olan burun akıntısı, ağlarken ya da çok sıcakladığımızda başımıza geliyor.

Acı bir şey yerken ya da çok sıcak bir ortamda bile akıntı gerçekleşirken soğuk havada aslında bunun tam tersi olmasını bekliyoruz değil mi? Ancak soğuk havalar bile burun akıntısı için oldukça ideal sıcaklığa sahip!

Evet, sinir bozucu olsa da maalesef doğru. Çünkü özellikle kuru hava, burun akıntısı için olmazsa olmaz bir ortam oluşturuyor.

Burnumuz, ciğerlere çektiğimiz havayı ısıtıp nemlendiriyor.

Kuru bir soğuk havada, ciğerlerimize gidecek olan hava, sağlığımızı etkileyebilir. Bu yüzden burnumuz, aldığımız havayı nemlendirebilmek için sıvı üretimini artırıyor. Biz de bu sıvı artırımının fazlasını ‘burun akıntısı’ olarak deneyimliyoruz.

Tabii yalnızca nefes alırken bu işlem gerçekleşmiyor. Bir de aldığımız nefesi verirken ciğerlerimizden çıkan ılık ve nemli havadaki su buharının, burnumuzda daha soğuk ve kuru bir ortamla karşılaşarak yoğunlaşması; burnumuzda damlalar oluşturmasıyla da akıntı gerçekleşiyor.

Yani soğuk havada akan burnunuzu görüp telaşa kapılmayın, hasta olmadınız; burnunuz yalnızca havaya uyum sağlamaya çalışıyor!

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