Bilimsel araştırmalara göre burun deliklerimizin her biri, bambaşka kokular algılıyor! Bunun mümkün olamayacağını düşünsek de aslında burun deliklerimizin birbirinden bağımsız çalıştığı bir gerçek.

Sağ burun deliğiniz bir kokuyu algılarken sol burun deliğinizde ise aynı kokunun o keskinliğini hissetmeyebilirsiniz.

Beynimizin koku işleme mekanizması, sandığınızdan daha işlevsel.

Yapılan araştırmalar, burun deliklerimizin koku alma yeteneğinin aslında sandığımızdan daha karmaşık olduğunu ortaya koyuyor.

ABD’de yapılan araştırmalara göre, her burun deliği kendine özgü bir koku algısı sağlayabiliyor ve beyin bu kokuları ayrı ayrı işleyip sentezleyebiliyor. Bu tezi doğrulamak için de 10 epilepsi hastası üzerinde bir deney gerçekleştirildi.

Pensilvanya Üniversitesi, Barrow Nöroloji Enstitüsü ve Ohio State Üniversitesi, beyinlerine elektrot yerleştirilmiş 10 kişi üzerinde deneyler yaptı. Deneklere üç farklı koku ve temiz hava, burun deliklerinden birine veya her ikisine birden üflendi. Katılımcılardan birkaç saniye sonra hangi kokuyu hangi burun deliğinden aldıklarını belirtmeleri istendi.

Bu süreçte beyin aktiviteleri de elektrotlar aracılığıyla kaydedildi.

Sonuçlar her iki burun deliğine aynı koku verildiğinde beynin aktivitelerinin benzer ama tamamen aynı olmadığını göstermişti. Bu durum ise burun deliklerinin, koku alma sürecinde bağımsız hareket ettiğini gösteriyor. Bunun yanında iki burun deliğinden aynı anda koku alındığında beyin, iki ayrı aktivite patlaması gösterdi.

Bu aktiviteler arasında ise çok kısa bir gecikme gözlemlendi, bu da burun deliklerinin her zaman tamamen senkronize çalışmadığını gösteriyor.

Kokuların hızlı tespiti konusunda avantajları da var.

İki burun deliğinin de ayrı ayrı çalışması aslında bir avantaj sağlıyor. Araştırmacılar, burun deliklerinden gelen koku bilgilerinin insan beyninin piriform korteksinde geçici olarak ayrıldığını belirtiyor. Bu ayrışma, koku algısının işlenmesi konusunda önemli bilgiler sağlıyor.

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