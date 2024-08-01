Hepimiz acıktığımızda burnumuzun daha iyi koku aldığını biliyoruz. Bu algıda seçicilikle mi alakalı yoksa gerçekten de acıktığımızda koku alma duyumuz çok mu etkileniyor?

Aslında bu konuyla ilgili yapılan birçok çalışma var ve hepsi de hemen hemen aynı şeyi söylüyor.

Öyle olmasa bile koku alma duyusu neden açken daha hassas bir hâle geliyor olabilir? Gelin anlatalım!

Kimi insan açken kokulara daha duyarlıyken kimisi de pek fazla koku almaz.

Açlık durumunun koku alma duyusu üzerindeki etkisi üzerine yapılan araştırmalar, açken koku alma duyusunun daha keskin olabileceğini öne sürüyor. Bu durum, evrimsel olarak yemek bulma yeteneğini artırmak için gelişmiş olabilir. Yani aç olduğumuzda, yiyecek bulma motivasyonumuz artıyor ve buna bağlı olarak koku alma duyumuz da keskinleşebiliyor.

Bu, yiyecek kokularını daha güçlü bir şekilde algılamamıza ve bu kokulara daha duyarlı olmamıza yol açar.

Açlık ve koku algısı arasındaki ilişki, beynimizdeki karmaşık biyolojik mekanizmalarla şekilleniyor.

Nature Neuroscience dergisinde yayımlanan bir araştırma, açlık hissinin koku alma duyumuzu nasıl artırdığını ve bunun yiyecek alımını nasıl teşvik ettiğini ortaya koydu. Bu araştırma, açlıkla birlikte koku algısının nasıl güçlendiğine dair önemli bulgular sunuyor.

Fransa'daki Institut national de la santé et de la recherche Médicale'den (INSERM) Giovanni Marsicano liderliğindeki araştırma ekibi, açlık durumunda beyin reseptörlerinin nasıl etkinleştiğini inceledi.

Araştırmanın merkezinde, endokannabinoid sistemin rolü bulunuyor.

Açlık hissi, bu sistemin kanabinoid tip-1 (CB1) reseptörlerini aktive ederek koku algısını artırıyor. Bu mekanizma, yiyecek bulma ve tüketme dürtüsünü destekliyor. Araştırmacılar, açlık sırasında koku alma duyusunun güçlenmesinin CB1 reseptörlerinin etkisiyle olduğunu buldular.

Fareler üzerinde yapılan deneyler, açlık durumunda bu reseptörlerin koku soğanı ile koku korteksi arasındaki iletişimi artırarak koku algısını geliştirdiğini ve yiyecek alımını teşvik ettiğini gösterdi. Ayrıca, endokannabinoid sistemin koku alma devresindeki çeşitli reseptörleri bağlayarak koku alma duyusunu güçlendirdiği de görüldü.

Bu araştırma, açken koku alma duyusunun artmasının yiyecek arayışını ve tüketimini nasıl etkilediğini anlamak için de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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