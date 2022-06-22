Sokaktaki Çöpleri Tespit Eden Bir Yapay Zeka Geliştirildi

Hemen hemen insanların tamamının görmezden geldiği ve başkasının sorunuymuş gibi gördüğü çevre kirliliği yani çöpler konusunda yeni bir adım atıldı. Çöp eşeleyici gibi bir şey olarak adlandırabileceğimiz bir kamera yardımıyla çöplerin yerinin tespit edilebileceği ve haritada nerede olduğunu gösteren bir yapay zeka geliştirildi.

Günümüzde atık sorunu maalesef ki çok büyük bir problem. Karadan sonra denizlerde de çok sayıda çöp olması deniz yaşamına da ciddi zararlar veriyor. Hatta geçtiğimiz günlerde NASA’nın Mars’ta keşif yapan aracı Perseverance, çalışmaları sırasında Mars’ta insan çöpü tespit etmişti. Bu çöp, uzay araçlarından birinin termal battaniyesinin kalıntısıydı ancak çöpün Perseveranca’nin iniş yerinden kilometrelerce uzakta olması kafaları karıştırmıştı. Hatta NASA yaptığı resmi açıklamada, bu çöpün bir iniş esnasında mı yoksa rüzgarla mı uzaya gelmiş olduğunu merak ettiğini belirtmişti.

Çevre kirliliğinin ana nedenlerinden biri olan çöpler insanların görmezden geldiği şeylerin başında geliyor. Her yerde olan bu fark edilmesi kolay ancak çoğumuzun yerden almaya bile tenezzül etmediği şeyler yüzünden dünya büyük bir çöplük haline gelmiş durumda. Maalesef insanların çoğu çöpü bir başkasının sorunuymuş gibi görüyor. Ancak bu sorun hepimizin ve ileride bu sorunun daha da büyüyeceği kesin.

Kamerayla çöp tespit eden bir sistem geliştirildi

San Diego’da yaşayan Nathaniel Felleke isimli bir vatandaş, şehirde yaşanan çöp sorununa bir çözüm bulmak için oldukça ilginç ve faydalı bir yöntem geliştirdi. Felleke, çöpün bulunduğu yerin konumunun belediye ekiplerine temizlik konusunda yardımcı olabileceğini düşündü ve otomatik olarak çöp yer tespiti yapan bir sistem kurdu. Edge Impulse ve çeşitli kaynaklardan aldığı yol kenarı görüntülerini kullanarak bir fotoğraf koleksiyonu oluşturan bu genç adam, çöpleri ayırt edebilmek için de bir model oluşturdu.

Oluşturulan bu sistemde çöpü bulmak için arabanın camına monteli bir web kamera sürüş esnasında görüntüleri yakalıyor ve Raspberry Pi 4 anakartı ise çöpü tespit ediyor. Bir çöp tespit edildiğinde Pi 4, çöpün GPS konumunu hücresel modemi sayesinde bir bulut veritabanına gönderiyor. San Dieogo sokaklarında çöpleri tespit eden bu sistem sayesinde çöpün nerede olduğuna dair bir ısı haritası oluşturuluyor ve elde edilen veriler Google Haritalar’a entegre ediliyor.

Çöp tespit sistemi böyle çalışıyor: