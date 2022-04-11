Türkiye, Yeniden Avrupa'dan En Fazla Çöp Alan Ülke Oldu

Greenpeace, Türkiye'nin 2021 yılındaki çöp ithalatına dair verileri yayımladı ve 2021 yılında da Avrupa'dan en fazla plastik atık ithal eden ülke olduğumuzu ortaya koydu. Bu yıl kamuoyunun bu konuda aydınlanması, çöp ithalatının bir nebze düşmesine yol açsa da hâlâ Avrupa'daki çöplerin 3'te 1'inden fazlası Türkiye'ye geldi.

Türkiye’de uzun zamandan beri bir tartışma konusu olan plastik ithalatı, ancak son zamanlarda kamuoyunun dikkatini çekmeye başladı. Son yıllarda Avrupa’dan en fazla çöp ithal eden ülke olan Türkiye, Greenpeace’in raporuna göre 2020 yılında AB ülkeleri ve İngiltere’den toplam 659 bin 960 ton plastik atık ithal etmişti. Peki, bu sayı 2021 yılında ne durumdaydı?

İşte Greenpeace, geçtiğimiz gün Türkiye’nin 2021 yılı çöp ithalatı verilerini paylaştı. Sivil toplum kuruluşu tarafından paylaşılan söz konusu verilere göre Türkiye, 2021 yılı boyunca Avrupa ülkelerinden 518 bin 80 ton çöp ithal etti. Bu yıl da Avrupa’da birinci olan Türkiye, Avrupa’nın ithal ettiği çöpün üçte birinden fazlasını aldı.

2021’de plastik atık ithalatına sınırlı süreyle yasak gelmişti:

2021 yılı, ithal edilen plastik atıklar hakkında kamuoyunda büyük aydınlanmaların yaşandığı bir yıldı. Kamuoyundan gelen tepkilerin ardından da Temmuz 2021’de ithal edilen plastik atıklar için sıkı denetim uygulamaları devreye alındı. Bu kapsamda atıkların geri dönüşüm sürecine kadar olan yolu da takip edilecekti. Bununla birlikte bu karardan önce Türkiye, plastik atık ithalatını da yasaklamıştı. Fakat bu yasak hemen hemen 2 ay yürürlükte kalmıştı.

Plastik atıkların çevreye ve insana verdiği zarar gözler önüne serilmişti:

Geçtiğimiz haftalarda Greenpeace tarafından yayımlanan bir diğer rapor, Avrupa’dan ithal edilen ve ne yazık ki geri dönüşüm işlemine girmeden doğaya atılan tonlarca plastik atığın verdiği zararı göstermişti. O rapora göre atıklar, çevreye zehirli kimyasal ve ağır metaller salarken toprağı normalden 400 bin kat daha zehirli hale getiriyordu.

Bazı çöpler bilinmeyen noktalarda saklanıyor:

Bloomberg tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, Türkiye gündemine bomba gibi oturmuştu. Londra’dan çıkan GPS’li çöpler, eninde sonunda kendilerini Adana’da bulmuşlardı. Bölgeyi ziyaret eden gazeteciler, geri dönüşüm merkezi olmayan bir yerde saklanan tonlarca çöple karşılaşmıştı.