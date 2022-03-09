Mekatronik alanının temellerini oluşturan 2 ve 3 boyutlu tasarımlar yapabileceğiniz SolidWorks, kullanıcılarına tasarımın her anını kontrol ederek geliştirebilecekleri bir alan sunan yazılım paketidir. Bilgisayar destekli tasarım dünyasında profesyonel çalışanlara hitap eden SolidWorks nedir, ne işe yarar, hangi alanlarda kullanılır gelin yakından inceleyelim.

Her şeyin el emeği, göz nuru olduğu zanaat günlerini geride bırakalı çok oluyor, artık teknoloji çağındayız. Bu nedenle yapılan tasarımlar da bilgisayar destekli olarak geliştiriliyor. Son kullanıcı olarak biz pek farkında olmasak bile kullandığımız her bir cihaz SolidWorks gibi profesyonel bir yazılım üzerinden hazırlanıyor. SolidWorks, tasarım dünyasının profesyonellerine hitap eden bir bilgisayar destekli tasarım programıdır.

SolidWorks için aslında programdan ziyade yazılım paketi demek daha doğru olacak. İlk yıllarda tek bir yazılım olarak çalışsa bile zaman içinde mekatronik alanında çalışan tasarımcıların bir numaralı gözdesi haline gelince kendini geliştirdi ve kullanıcılarına bir yazılım paketi olarak sunulmaya başladı. 2 boyutlu ve 3 boyutlu profesyonel tasarımlar için kullanılan SolidWorks nedir, ne işe yarar, hangi alanlarda kullanılır biraz daha detaylı inceleyelim.

SolidWorks nedir?

SolidWorks ilk kez Jon Hirschtick tarafından geliştirilen ve daha sonra 1997 yılında Dassault Systems tarafından satın alınan bir bilgisayar destekli tasarım kısaca CAD ve bilgisayar destekli mühendislik kısaca CAE yazılım paketidir. SolidWorks yazılım paketi içerisinde kullanıcıların 2 ve 3 boyutlu tasarım süreçlerinin tüm adımlarını kontrol altında tutacakları hizmetler yer alıyor.

SolidWorks ne işe yarar?

SolidWorks ile bir projenin üç temel aşamasını uygulayabilirsiniz. İlk aşamada; planlama, görsel üzerine fikir oluşturma, temel modelleme, sonuç değerlendirmesi, örnek prototip oluşturma ve proje yönetimini gerçekleştirirsiniz.

İkinci aşamada tasarımın temel elemanları olan mekanik ve yazılım için başlangıçlar yapılır. Üçüncü aşamada ise daha çok yönetim odaklı çalışmalar yapabilirsiniz. Yazılım, cihaz yönetimi, analitik değerlendirmeler, veri otomasyonları ve buna bağlı olarak kullanılan bulut hizmetleri üzerindeki tüm yönetim çalışmaları SolidWorks ile yapılabilir.

SolidWorks ile neler yapılır?

Detaylı 3 boyutlu nesne tasarımı

Detaylı 2 boyutlu nesne tasarımı

Ürün geliştirme aşamalarının oluşturulması

Dosya tasarımlarının eksiksiz kontrolü

Hazırlanan 3 boyutlu dosyaların saklanması ve korunması

3 boyutlu nesne tasarımlarının resimlendirilmesi ve animasyona dönüştürülmesi

3 boyutlu nesnelerin üretim maliyetlerinin öngörülmesi

CircuitWorks ile devre kart modelleme ve çevirme

CAM eklentisi ile tasarım döngüsüne hazırlık

Electrical 3D ile elektrik bileşenlerinin gerçek zamanlı senkronizasyonu

Yapılan modellerin ultra gerçekçi simülasyonlarını oluşturma

Yapılan tüm 2 ve 3 boyutlu tasarımların sanal gerçeklik için görselleştirilmesi

SolidWorks yazılım paketi ile profesyonel tasarımcıların yapabileceklerinden bazıları bu şekilde. SolidWorks aynı zamanda 3D XML, ACIS, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Portable Document Format, Autodesk Inventor, CADKEY, CATIA Graphics, DXF/DWG files, DXF 3D, SolidWorks eDrawings, Highly Compressed Graphics, HOOPS, IDF 2.0, IDF 3.0, IDF 4.0, IFC, IGES, JPEG, Mechanical Desktop, PADS, Parasolid, PDF, Pro/ENGINEER, ProStep EDMED, Rhino, ScanTo3D, Solid Edge, STEP, STL, TIFF, U3D, Unigraphics, VDAFS, Viewpoint, VRML ve XPS 3 boyutlu dosya formatlarını desteklediği için sorunsuz bir kullanım sağlar.

SolidWorks hangi alanlarda kullanılır?

SolidWorks için bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli mühendislik yazılımı demiştik. Bu kısa açıklama bile aslında SolidWorks hangi alanlarda kullanılır sorusunu yanıtlıyor çünkü cevap, her alan. Yani şöyle bir düşündüğümüz zaman tasarım ile inşa edilmeyen ve mühendislik dokunuşu olmayan bir alan yok diyebiliriz.

SolidWorks yazılım paketi ile yapacaklarınıza bakarsak yalnızca bu hizmetleri kullanarak başlı başına bir mekatronik sistemi kurmanız mümkün. Elektronik, bilgisayar ve kontrol sistemleri için hazırlanan her bir aşamanın tasarımları ve genel olarak projenin tamamı SolidWorks yazılım paketi ile oluşturulabilir ve sonuçlandırılabilir.

Kimler SolidWorks kullanabilir?

Günümüz dünyasındaki tüm sektörlerin artık teknoloji ile ayrılmaz bir bütün haline geldiğini düşünürsek elektronik, bilgisayar, kontrol sistemleri ve mekatronik sistemler için üretim yapan herkes SolidWorks yazılım paketi kullanabilir ve hatta işin temel tasarım sürecinde bulunuyorsa kullanmalıdır diyebiliriz.

Böylesine profesyonel bir hizmet veren SolidWorks elbette ücretli bir yazılım ancak denemeniz için bir deneme sürümü ve ayrıca kullanılacak versiyona göre özel fiyatlandırmalar sunuyor. Buradaki bağlantı üzerinden SolidWorks Türkiye resmi internet sitesini ziyaret ederek hem yazılım paketi hakkında çok daha detaylı bilgi sahibi olabilir hem de ürün fiyatlandırmalarını görebilirsiniz.

Mekatronik dünyasının temelini oluşturan 2 ve 3 boyutlu tasarımlara imza atabileceğiniz SolidWorks nedir, ne işe yarar, hangi alanlarda kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu yazılım paketi hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsettik. SolidWorks kullanıyorsanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.