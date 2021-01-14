Geleceğin Potansiyel Şehir İçi Uçan Taksisi Tanıtıldı

Autonomous Flight, geleceğin uçan taksilerinden biri olması muhtemel konsepti Y6S Plus'ı tanıttı. Üç pervaneli bir yapıya sahip olan Y6S Plus, bu özelliği ile rakiplerinden ayrılıyor.

Uçak otomobil hayalinin yakın zamanda gerçekleşmesi pek mümkün görünmese de uçan taksilerin yakın gelecekte en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri olması çok da sürpriz olmayacaktır. Zira elektrikli motor ve VTOL (dikey iniş kalkış yapabilen araç) sektöründeki gelişmeler, şehir içi uçan taksi girişimlerinin sayısının her geçen gün artmasına yol açıyor.

Birleşik Krallık merkezli bir girişim olan Autonomous Flight, geliştirmiş olduğu eVTOL konseptleri üzerinde birkaç yıldır çalışıyor ve şirket şimdi, Y6S Plus adını taşıyan altı koltuklu yeni eVTOL konseptini ilgi çekici bir tasarım ile gün yüzüne çıkarmış durumda.

Geleceğin potansiyel uçan taksisi: Y6S Plus

Çoğu eVTOL konsepti dört pervaneli bir tasarım ortaya koyarken Autonomous Flight Y6S Plus, üç pervaneli bir tasarım ile geliyor. Söz konusu pervanelerden ikisi aracın önünde, iki yana ayrılmış halde pozisyonlanırken; üçüncüsü kuyruk bölümünde bulunuyor. Kuyrukta yer alan pervanenin kanatlardaki hava akışını etkilememesi gerektiğinden üçüncü pervanenin aracın epey arkasında olduğunu söyleyebiliriz.

Y6S Plus, rakip eVTOL’lere kıyasla daha az pervaneye, pervane koluna ve motora sahip olduğundan bariz bir ağırlık avantajı sağlıyor. Ancak arka taraftaki tek pervanenin dengede kalabilmesi için ekstra bir servo motor ile desteklenmesi gerekiyor.

Tasarım, görsel açıdan bir kusura sahip değil gibi dursa da üçlü kalkış gücünün nasıl bir stabilite ve kontrol sunacağını görmek için aracın uçuş testlerini görmek gerekecek. Aktarılan bilgilere göre öndeki iki pervane, kalkışın ardından öne eğilerek saatte 200 km/s hızlara ulaşan bir seyiri mümkün kılıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamalar, Y6S Plus’ın tek şarj ile 130 kilometre menzile sahip olacağı yönünde. Dolayısı ile aracın uzun menzilli taşıma hizmeti yerine bir şehir içi uçan taksi olacağını tahmin etmek zor değil. Yine de bizzat Autonomous Flight kurucusu Martin Warner hava taksi operasyonlarının önümüzdeki 15 yıl içinde yaygın hale gelmesini beklemediğini söylediğinden Y6S Plus’ın hizmet öncesi uzun bir geliştirme süresine sahip olduğunu belirtebiliriz.