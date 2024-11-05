Sonbaharda hissettiğimiz 15°C ile ilkbahardaki birbirinden çok farklı. Sanki arasında en az 15°C daha fark varmış gibi. Peki neden? Cevap hem meteorolojik hem de biyolojik sedenlerde saklı…

Her mevsim geçişinde hava sıcaklıkları bizi şaşırtabiliyor. Mesela sonbahardaki 15°C ile ilkbahardaki 15°C aynı gibi görünse de aslında bambaşka hisler yaratıyor.

Sonbaharda 15°C hâlâ sıcak hissettirirken ilkbahardaki soğuk geliyor. Nasıl oluyor da aynı sıcaklık bu kadar farklı hissediliyor ki?

Sonbaharda, yazdan kalan ısı korunuyor.

Sonbahar mevsiminin sıcaklıklarında zemin, yazın biriktirdiği ısıyı muhafaza etmeye devam ediyor ve bu ısı yavaş yavaş kayboluyor. Aynı deniz suyunun ısısı gibi. İşte bu nedenle termometrelerin 15°C gösterdiği bir sonbahar gününde, zeminden gelen sıcaklıkla daha sıcak hissediyoruz.

İlkbaharda ise durum daha farklı. Kış mevsiminin soğuttuğu toprak daha yavaş ısınıyor ve 15°C daha serinmiş gibi geliyor.

Zeminin malzemesi de önemli.

Meteoroloji Uzmanı Cyrena Arnold, Popular Science’ta şöyle anlatıyor: "Beton ve asfalt, çim ya da ağaçlı alanlara göre daha sıcak. Bu nedenle bir sonbahar günü parkta gezdiğinizde daha soğuk gelir çünkü ağaçların ve çimenlerin olması, sadece toprak olsa bile Güneş’ten gelen ışınımı emip ısıya dönüştürmede çok iyi. Bu yüzden çimenler ve ağaçlar, asfaltın sadece ısındığı yerde bunları enerjiye dönüştürüyor ve tüm enerji ısıya dönüşüyor.”

Vücudumuzun adaptasyonunu ve nemi unutmayalım.

Bedenimiz, mevsimlere göre farklı sıcaklıklara alışıyor. Mesela kış biterken 15°C’yi daha sıcak hissedebiliriz çünkü kış boyunca çok daha düşük derecelere alışmışızdır. Öte yandan yazları da daha sıcak havalara alıştığımızdan 15°C soğuk gelebilir.

Son olarak; sonbaharda genelde daha kuru olan hava, serinlik ve ferahlık hissi verirken ilkbaharda artan nem, aynı sıcaklığın daha bunaltıcı hissedilmesine sebep olabiliyor. Vücudumuz, terleyerek serinlemeye çalışıyor fakat yüksek nem bunu zorlaştırıyor ve aynı sıcaklık daha rahatsız edici bir hâle geliyor.

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