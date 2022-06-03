Soğuk Havalarda Neden Daha Fazla Tuvalete Gideriz?

Bilim insanları, soğuk kış aylarında neden daha fazla tuvalete gitme ihtiyacı duyduğumuzu açıkladı. Gelin hep beraber günde defalarca idrara çıkmamıza neden olan bu sinir bozucu durumun arkasındaki sebeplere bir göz atalım.

Birçok insan, soğuk bir kış gününde dışarıda gezinirken veya otururken üşüdüğünde daha fazla tuvalete gitme ihtiyacı duyar. Peki bu, neden yaz aylarına kıyasla kış aylarında daha sıklıkla gerçekleşir? Avustralya’da bulunan Bond Üniversitesi’nden iki bilim insanı, bu konuya açıklık getirmek için bir makale yayımladı.

The Conversation üzerinden yayımlanan makale, Doçent unvanına sahip olan Christian Moro ve doktora öğrencisi Charlotte Phelps tarafından kaleme alındı. Çalışmada, üşüdüğümüzde neden daha fazla tuvalete gitmemiz gerektiği, bu durumun ilerlemesi durumunda neler yapılması gerektiği gibi sorular ele alındı.

Kış aylarında daha az terlemek idrara çıkma ihtiyacını artırıyor

Uzmanlar, mesane ve alt idrar yollarını inceleyerek bu durumun neden yaşandığını açıklamaya çalıştı. Buna göre insanların kış aylarında yaşam tarzının değişmesi daha fazla çiş yapma ihtiyacı doğurabiliyor. Hepimizin bildiği gibi yaz aylarında daha sıklıkla dışarıda ve aktif oluyoruz. Bu da normalden daha fazla terlememize ve daha hızlı susuz kalmamıza neden olarak vücudumuzun atmaya istekli olduğu sıvı miktarını etkiliyor ve idrar hacmimizi azaltıyor.

Ancak kış mevsiminde genellikle iç mekanlarda ve daha fazla su kaynağı olan bölgelerde bulunuyoruz. Bu da daha az susuz kalmamıza ve daha az terlememize neden oluyor. Bu nedenlerden dolayı da vücudumuzun idrar yoluyla dışarı atacağı sıvı, yaz aylarına oranla çok daha yüksek miktarlarda oluyor.

Vücudun ısı kaybetmekten kaçınması daha sık tuvalete gitmemizi sağlıyor olabilir

Ayrıca, kış aylarında vücudun daha fazla ısı kaybetmemek istemesi de buna neden olarak gösteriliyor. Bilim insanlarına göre çok çabuk üşüdüğümüzde vücudumuz, iç organları çeşitli şekillerde koruyor. İdrar atılımındaki artışın da bu nedenle gerçekleştiği aktarılıyor.

Soğuktan korunmak için kanın deriden uzaklaştığını belirten araştırmacılar, bunun iç organlarda daha fazla kan akışına neden olduğunu ifade ediyor. Böylece böbreklere daha fazla miktarda ve basınçta kan gidiyor ve bu organların ‘filtrelediği’ kan miktarı artıyor. Bunun sonucunda idrara çıkma oranımızda artış görülüyor.

Bu durumlarda ne yapılmalı?

Çok fazla idrara çıkan insanlar hakkında da açıklamalarda bulunan bilim insanları, beslenme, kan basıncı ve yaş gibi faktörlerin de bu konuda etkili olabileceğini söylüyor. Fazla idrarın hipotermi belirtisi de olabileceğini aktaran uzmanlar, aşırı üşüme gibi durumlarda hızlı davranılmasını ve vücudun derhal ısıtılması gerektiğini vurguluyor.

Ek olarak fazla idrara çıkmayı titreme, nefes alma güçlüğü ve başka semptomların takip etmesi durumunda tıbbi yardım alınması gerektiğinin de ısrarla altı çiziliyor.

Son olarak kışın daha az susamış hissetmemize rağmen bol miktarda sıvı almamız gerektiği açıklamalarda belirtiliyor. Uzmanlar, sık idrara çıkmanın vücudun doğal tuz dengesine zarar verebildiğini; bu yüzden sağlıklı beslenmenin büyük önem arz ettiğini de sözlerine ekliyor.