Yeni Sonic the Hedgehog filminden bir fragman paylaşılırken, Keanu Reeves de Shadow'u seslendirdi.

Sonic the Hedgehog 3'ten ilk fragman, uzun bir bekleyişin ardından geldi. Bu fragman ile birlikte Shadow'u görüyoruz. Shadow karakterini seslendiren isim ise Hollywood'un popüler ismi Keanu Reeves oldu.

Reeves'in Shadow'u seslendirmesine baktığımızda ünlü oyuncunun sesini çok da değiştirmediğini söylemek gerekiyor. Reeves, kendi konuşma tarzıyla Shadow'u seslendiriyor. Yine de serinin hayranları, böylesine önemli bir aktörün karakteri seslendirmesinden dolayı oldukça heyecanlılar ve aktörün sesinin tanınır olması hoşlarına gidecektir.

İşte Sonic the Hedgehog 3 fragmanı

Fragmanda öne çıkan bir diğer isim ise Jim Carrey oldu. Carrey bu filmde iki farklı Dr. Robotnik karakterini birden canlandırıyor. Böylece ünlü oyuncunun komedi yeteneğini sonuna kadar görüyoruz.

Shadow'un bu yapımda yer alacağı aslında Sonic 2'nin sonunda ima edilmişti. O zamanda karakterin sesini duyamamıştık. Sonrasında Reeves'in karakteri seslendireceği ortaya çıkmıştı. Sonic evrenindeki muhtemelen en havalı karakterlerden olan Shadow, böylece uygun bir sese kavuşmuş oldu.

Fragmana baktığımızda Shadow'un öyküsünü görüyoruz. Sonic the Hedgehog 3'ün, 2001 yılında yayımlanan ve Shadow'un ilk defa karşımıza çıktığı Sonic Adventure 2 oyunundan esinlenilen bir senaryo olduğunu gösteriyor.

Sonic the Hedgehog 3, 20 Aralık'ta sinemalarda olacak.