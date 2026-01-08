Tümü Webekno
CES 2026: Beyinle Kontrol Edilebilen ve Tepki Sürenizi Düşüren Yeni Bir Kulaklık Tanıtıldı

CES 2026'da tanıtılan ilginç ürünlerin arasına bugün de Neurable, HP ve HyperX iş birliğinde geliştirilen, beyninizle kontrol edebileceğiniz yeni kulaklık dâhil oldu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

CES 2026'da oyun teknolojileri her yıl dikkat çekiyor ki bu yıl da bu alanda bayağı bir ürün gördük ancak bu kez tanıtılan bir ürün ezber bozan cinsten. İlk kez beyin gücüyle kontrol edilebilen bir oyuncu kulaklığı oyunseverlerin beğenisine sunulmuş durumda.

Boston merkezli teknoloji şirketi Neurable, HP ile iş birliği yaparak HyperX markalı, nöroteknoloji destekli bir oyuncu kulaklığı geliştirdiğini duyurdu. Henüz ismi açıklanmayan bu prototip, kulaklık pedlerinin içine yerleştirilen beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI) sayesinde oyuncuların beyin dalgalarını okuyabiliyor.

Konsantrasyonu ölçüyor, performansı artırıyor

2

CES 2026'da sergilenen kulaklık, oyuncuların oyun sırasında konsantrasyon seviyelerini gerçek zamanlı olarak ölçmeyi hedefliyor. Oyuncular, Neurable’ın “Prime” adlı yazılımını kullanarak odaklanma seviyelerini önceden ayarlıyor ve görsel geri bildirimlerle zihinsel olarak en verimli noktaya ulaştıklarını anlayabiliyor.

Neurable’ın paylaştığı verilere göre bu sistem, hem günlük oyuncular hem de e-spor profesyonelleri üzerinde ölçülebilir performans artışı sağlamış durumda. Şu ana kadar yapılan testlerde:

  • Tepki süresi ortalama 43 milisaniye kısaldı
  • İsabet oranı %0,53 arttı
  • FPS antrenmanlarında oyuncular yaklaşık 9 hedef daha fazla vurdu

Beyinle kontrol edilen bu yenilikçi kulaklığın ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne olacağı ise henüz açıklanmış değil.

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'de Çok Sevilen SEAL U DM-i Satıştan Kaldırıldı

Hem T10X'e Hem de T10F'e Zam Geldi: Ocak 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu!

Dünyanın İlk Tam Katı Hâl Elektrikli Otomobil Bataryası Duyuruldu: Benzin Alır Gibi Şarj Olup Yola Devam Edecek!

Ucuza 200 MP Kamera, 144 Hz Ekran ve 7000 mAh Batarya Sunan Telefon realme 16 Pro+ Tanıtıldı

