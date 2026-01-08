CES 2026: Beyinle Kontrol Edilebilen ve Tepki Sürenizi Düşüren Yeni Bir Kulaklık Tanıtıldı

CES 2026'da tanıtılan ilginç ürünlerin arasına bugün de Neurable, HP ve HyperX iş birliğinde geliştirilen, beyninizle kontrol edebileceğiniz yeni kulaklık dâhil oldu.

CES 2026'da oyun teknolojileri her yıl dikkat çekiyor ki bu yıl da bu alanda bayağı bir ürün gördük ancak bu kez tanıtılan bir ürün ezber bozan cinsten. İlk kez beyin gücüyle kontrol edilebilen bir oyuncu kulaklığı oyunseverlerin beğenisine sunulmuş durumda.

Boston merkezli teknoloji şirketi Neurable, HP ile iş birliği yaparak HyperX markalı, nöroteknoloji destekli bir oyuncu kulaklığı geliştirdiğini duyurdu. Henüz ismi açıklanmayan bu prototip, kulaklık pedlerinin içine yerleştirilen beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI) sayesinde oyuncuların beyin dalgalarını okuyabiliyor.

Konsantrasyonu ölçüyor, performansı artırıyor

CES 2026'da sergilenen kulaklık, oyuncuların oyun sırasında konsantrasyon seviyelerini gerçek zamanlı olarak ölçmeyi hedefliyor. Oyuncular, Neurable’ın “Prime” adlı yazılımını kullanarak odaklanma seviyelerini önceden ayarlıyor ve görsel geri bildirimlerle zihinsel olarak en verimli noktaya ulaştıklarını anlayabiliyor.

Neurable’ın paylaştığı verilere göre bu sistem, hem günlük oyuncular hem de e-spor profesyonelleri üzerinde ölçülebilir performans artışı sağlamış durumda. Şu ana kadar yapılan testlerde:

Tepki süresi ortalama 43 milisaniye kısaldı

İsabet oranı %0,53 arttı

FPS antrenmanlarında oyuncular yaklaşık 9 hedef daha fazla vurdu

Beyinle kontrol edilen bu yenilikçi kulaklığın ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne olacağı ise henüz açıklanmış değil.