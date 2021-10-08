Japon teknoloji devi Sony, kuruluşunun 75. yılı için özel bir kampanya başlattı. "Sony Fırsat Günleri" isimli bu kampanya kapsamında hemen her ürününe indirim uygulayan şirket, ülkemizdeki tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Dünyanın en köklü tüketici elektroniği şirketlerinden Sony, kuruluşunun 75. yılı için özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında ülkemizdeki ürünlerine değişken oranlarda indirimler yapan şirket, tüketicilere kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Eğer şu sıralar teknolojik bir ürün arayışındaysanız, Sony'nin kampanyasına bakmadan karar vermemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

Japon teknoloji devinin "Sony Fırsat Günleri" isimli kampanyası, Türkiye'de ilk kez gerçekleştiriliyor. Sony, bu yüzden ülkemizdeki tüketiciler için oldukça dikkat çeken seçenekler sunuyor. Öyle ki şirketin kablosuz kulaklıklarından vlog kameralarına kadar neredeyse her ürünü, an itibarıyla indirime girmiş durumda. Ancak fırsatlardan faydalanmak için elinizi çabuk tutmanız gerektiğini de belirtelim.

Sony Fırsat Günleri ile ilgili bilmeniz gerekenler

Sony'nin Türkiye'de ilk kez başlattığı Sony Fırsat Günleri, 10 Ekim 2021'e kadar devam edecek. Bu süreçte, seçilen ürünler için değişken oranlarda indirimler sunulacak. Örneğin şirketin en popüler kulaküstü kablosuz kulaklıklarına 149 TL gibi uygun bir fiyat karşılığında sahip olunabilecek.

Sony'nin indirim kampanyası kapsamında, markanın Türkiye'deki yetkili satıcıları bu kampanyaya otomatik olarak dahil edilmiş durumda. Bu bağlamda; Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformları ile teknoloji perakendecileri üzerinden satılan Sony ürünlerine, indirimli şekilde sahip olunabilecek.

Eğer siz de Sony Fırsat Günleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve hemen alışveriş yapmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.