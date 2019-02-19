1 Yıllık PS Plus Alan Kullanıcılara Rainbow Six Siege Hediye

PlayStation'ın Kuzey Amerika mağazasında geçerli olan "1 yıllık PS Plus alanlara Rainbow Six Siege ücretsiz" kampanyası 3 Mart'a kadar devam edecek.

Sony, PlayStation kullanıcılarını sevindirecek bir kampanya başlattı. PlayStation'ın Kuzey Amerika mağazasında başlatılan kampanyayla birlikte 1 yıllık PS Plus üyeliği satın alan kullanıcılar Rainbow Six Siege'in standart sürümünü ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler.

3 Mart'a kadar devam edecek olan bu kampanyadan sadece yeni üyeler ve var olan abonelikleri bitmiş kullanıcılar faydalanabilecek. Güncel olarak aktifliğini sürdüren bir PS Plus üyeliği olan kullanıcılar kampanyadan faydalanamayacak.

Maalesef sadece Kuzey Amerika'da geçerli olacak bu kampanyanın ülkemizde de olması, PlayStation kullanıcılarını PS Plus almaya iten faktörlerden biri olabilirdi. Tabii ki Sony Türkiye'nin Türkiye için farklı planları olması durumu da mevcut. Eğer herhangi bir kampanya olmadan PS Plus'ı satın almak istiyorsanız güncel fiyat tablosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz: