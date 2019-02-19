League of Legends’da Kayle ve Morgana Yenileniyor

League of Legends oyununun iki karakteri Kayle ve Morgana, yenilenme aşamasında. Karakterlerin yeni görünüşüne ait ilk görüntüler ortaya çıktı.

League of Legends oyununda karakterlerin yenilenmesi, yeni görsellere kavuşmaları alışıldık bir durum. Böylelikle oyunda bulunan şampiyonların sürekli olarak oynanabilirliği artıyor.

Kayle ve Morgana, uzun süredir görsellerinin yenilenmesini bekleyen iki ‘emektar’ League of Legends karakteriydi. Yeni yayınlanan fragman, iki karakterin yeni görünüşlerinin de habercisi oldu.

Fragmanın İngilizce versiyonundan önce Çin’in sosyal medya sitesi Weibo.com’da ortaya çıkan versiyonuyla birlikte karakterleri yeni halleriyle görmüş olduk. “Adaletin çehresinden doğmuş iki kız kardeş ayrı yollar seçti. Yalnızca suçluların onlardan korkması gerek.” gibi hiçbir şey anlatmayan, hiçbir ipucu vermeyen bir tanıtım yazısı var.

Görünüşe göre Kayle’nin özellikleri de bir miktar değişmiş durumda. Artık E ile kullandığı Righteous Fury yeteneği görsel olarak daha farklı. Bir de arada bir yerde gökten kılıçlar yağdırdığını görüyoruz. Belki de Kayle artık daha ofansif bir oynayışa kavuşmuştur.

Morgana’nın yetenekleri ise çok da değişmemiş gibi gözüküyor. Belki son yeteneği biraz değişmiş olabilir.