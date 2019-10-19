Bir Japon operatör firması olan DoCoMo, Sony'nin Android 10 güncellemesi alacak olan cihazlarını içeren bir liste paylaştı. Listede üst segmente ait cihazlar yer alırken, bu listenin ilerleyen günlerde güncellenmesi ve daha fazla cihazın Android 10 güncellemesini alması bekleniyor.

Japonya’da aktif olarak faaliyet gösteren bir operatör olan DoCoMo, Sony’nin Android 10 güncellemesini alacak telefonlarının bir listesini çevrimiçi olarak paylaştı. Paylaşılan modellerin arasında genel olarak üst segmente ait telefonlar yer alıyor.

Bu listede yer alan cihazlar arasında batıda pek bilinmeyen bir telefon olan Xperia Ace gibi modeller de yer alıyor. Bu da DoCoMo’nun yalnızca kendi bünyesi altında satışını yürüttüğü cihazları paylaşmış olabileceği anlamına geliyor. Bu noktada listede yer alan modellerin Japonya özelinde olduğu ve Sony’nin dünyanın geri kalan pazarları için farklı bir strateji uygulayabileceği de söyleniyor.

Android 10 güncellemesi alacak Sony telefonlar

Listenin en dikkat çeken yanı, bu yılın başlarında tanıtılan Sony Xperia 10 ve Xperia 10 Plus amiral gemilerinin bu listede yer almaması oldu. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu liste yalnızca DoCoMo’nun satışını yaptığı cihazları içeriyor olabilir ve DoCoMo, resmi olarak bu modellerin satışını gerçekleştirmiyor. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan bu güncellemeyi alacak telefonların listesine geçelim.

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 Kompakt

Sony Xpreia XZ2 Premium

Sony Xperia XZ3

Sony Xperia 1

Sony Xperia 5

İlerleyen günlerde bu listenin, Sony tarafından güncellenmiş bir halini görebiliriz. Fakat bu kapsamda 2017 yılından önce tanıtılmış cihazların artık güncelleme almayacağını söylemek mümkün gibi görünüyor.

Şimdilik bu konu hakkında Sony cephesinden resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak ilerleyen günlerde bu listenin dışında kalan cihazların da Android 10 güncellemesi alması muhtemel.